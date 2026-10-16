Oh sözünü tuttu, Beşiktaş'tan paylaşım geldi!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden Beşiktaş, karşılaşmanın ardından Hyeon-gyu Oh için yaptığı paylaşımla gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların Güney Koreli golcüsü, Hoffenheim karşısında 73 ve 79. dakikalarda fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
"2 ATACAĞIM" DEDİ, ATTI
Beşiktaş, maç öncesinde Oh'un iki gol atacağını söylediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcunun görüntülerine "Maçtan önce 2 atacağım dedi, attı." notunu ekledi.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.
"2 ATACAĞIM" DEDİ, ATTI
Beşiktaş, maç öncesinde Oh'un iki gol atacağını söylediği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Siyah-beyazlı kulüp, golcü futbolcunun görüntülerine "Maçtan önce 2 atacağım dedi, attı." notunu ekledi.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Beşiktaş, bu sonuçla UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında ikide iki yaparak puanını 6'ya yükseltti.
Hoffenheim maçı öncesi Hyeon-gyu Oh: "İki tane atacağım." https://t.co/xPyYp72fe1
— Sporx (@sporx) October 15, 2026