Jose Mourinho'dan Vinicius için tepki!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Vinicius Junior'un cezasıyla ilgili konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Vinicius Junior, Villarreal ile oynanan maçta rakibinin saçını çekti ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. La Liga, Brezilyalı futbolcuya 4 maç men cezası verdi.
Mourinho, Vinicius'un cezasının Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçından 2 saat önce açıklanmasına tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, "Roma maçından iki saat önce dört maçlık cezası olduğu açıklandı. Bu konu hakkında yorum yapmaya bile değmez. Real Madrid taraftarları aptal değil! İnsanların gözlerini açmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
Mourinho, Vinicius'un cezasının Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma maçından 2 saat önce açıklanmasına tepki gösterdi. Portekizli teknik adam, "Roma maçından iki saat önce dört maçlık cezası olduğu açıklandı. Bu konu hakkında yorum yapmaya bile değmez. Real Madrid taraftarları aptal değil! İnsanların gözlerini açmak için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.
⚡Vinicius Junior attı. ⚡Jose Mourinho sahaya girip sevindi. ⚡VAR uyarısının ardından gol iptal edildi, Vinicius kırmızı kart gördü. ⚡Bernabeu'da ortalık karıştı! https://t.co/Zn331ojjfZ
— Sporx (@sporx) October 10, 2026