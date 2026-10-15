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Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'ya kötü başlangıç!

Kadınlar EuroLeague'in ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İtalya temsilcisi Famila Schio'ya 84-66 mağlup oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Ekim 2026 21:50 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2026 22:54
Fotoğraf: AA
Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'ya kötü başlangıç!
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Kadınlar EuroLeague'in ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Famila Schio takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 84-66'lık yenilgiyle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-17 önde tamamlayan F. Schio, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve devre arasına 43-35'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran İtalyan ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Famila Schio, parkeden 84-66 galip ayrıldı.

Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Awal Sabit Bior Kuier 16 sayı kaydederken, Famila Schio'da Kitija Laksa 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12

Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18

1. Periyot: 17-23

Devre: 35-43

3. Periyot: 55-65

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