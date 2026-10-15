Galatasaray Çağdaş Faktoring'den Avrupa'ya kötü başlangıç!

Kadınlar EuroLeague'in ilk haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Famila Schio takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar, mücadeleden 84-66'lık yenilgiyle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARIDA FARK AÇILDI
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-17 önde tamamlayan F. Schio, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve devre arasına 43-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran İtalyan ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Famila Schio, parkeden 84-66 galip ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Awal Sabit Bior Kuier 16 sayı kaydederken, Famila Schio'da Kitija Laksa 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12
Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18
1. Periyot: 17-23
Devre: 35-43
3. Periyot: 55-65
Karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-17 önde tamamlayan F. Schio, ikinci periyotta da üstünlüğünü sürdürdü ve devre arasına 43-35'lik avantajla girdi.
Üçüncü çeyrekte farkı 10 sayıya çıkaran İtalyan ekibi, son periyoda 65-55 önde girdi. Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Famila Schio, parkeden 84-66 galip ayrıldı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring'de Awal Sabit Bior Kuier 16 sayı kaydederken, Famila Schio'da Kitija Laksa 18 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Marius Ciulin (Romanya), Tomasz Wit Langowski (Polonya), Paulina Gajdosz (Polonya)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Derin Erdoğan 8, Smalls 11, Sevgi Uzun 9, Nelson-Ododa 6, Kuier 16, Gökşen Fitik, Elif Bayram 4, Hof 12
Beretta Famila Schio: Verona 7, Panzera 2, Conde 12, Bertsch 7, Coulibaly 14, Mestdagh 2, Zanardi 5, Andre 10, Attura, Keys 7, Laksa 18
1. Periyot: 17-23
Devre: 35-43
3. Periyot: 55-65