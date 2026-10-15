Fenerbahçe'de olay yaratan kare: Asensio

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin İngiltere'de aldığı farklı yenilginin ardından karşılaşma öncesinde Marco Asensio ile Futbol Direktörü Oğuz Çetin arasında yaşanan bir görüşme gündeme geldi.
OĞUZ ÇETİN İLE ASENSIO'NUN GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe kafilesiyle birlikte İngiltere'ye giden Marco Asensio, Aston Villa karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı.
Mücadele öncesinde İspanyol futbolcunun, takım otobüsüne binmeden önce Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.
Görüşme sırasında Oğuz Çetin'in Asensio'nun ayağını işaret ettiği görüldü. Asensio'nun bu konuşma sırasında moralinin bozulduğu ve üzgün bir şekilde takım otobüsüne bindiğine dikkat edildi.
İkili, konuşmanın ardından takım otobüsüne binerek Villa Park'a hareket etti.
Sosyal medyada gündem olan görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
ASENSIO NEDEN KADROYA ALINMADI?
Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir."
KANTE VE LUKAKU KADROYA ALINDI
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sürecini göz önünde bulundurarak İspanyol futbolcunun riske edilmeyeceğini duyurmuştu.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanılmıştı:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."
Bu karar doğrultusunda Asensio karşılaşmada forma giyemezken Kante ve Lukaku maç kadrosunda yer aldı.
OĞUZ ÇETİN İLE ASENSIO'NUN GÖRÜŞMESİ DİKKAT ÇEKTİ
Fenerbahçe kafilesiyle birlikte İngiltere'ye giden Marco Asensio, Aston Villa karşılaşmasının maç kadrosunda yer almadı.
Mücadele öncesinde İspanyol futbolcunun, takım otobüsüne binmeden önce Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile konuştuğu görüntüler ortaya çıktı.
Görüşme sırasında Oğuz Çetin'in Asensio'nun ayağını işaret ettiği görüldü. Asensio'nun bu konuşma sırasında moralinin bozulduğu ve üzgün bir şekilde takım otobüsüne bindiğine dikkat edildi.
İkili, konuşmanın ardından takım otobüsüne binerek Villa Park'a hareket etti.
Sosyal medyada gündem olan görüşmede neler konuşulduğuna ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
ASENSIO NEDEN KADROYA ALINMADI?
Fenerbahçe, Aston Villa karşılaşması öncesinde Marco Asensio, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yapmıştı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:
"Aston Villa karşılaşması öncesinde futbolcularımızın sağlık durumları, sağlık ekibimiz ve teknik heyetimiz tarafından değerlendirilmiştir. Son karşılaşmada aldıkları darbelere bağlı olarak Marco Asensio ve N'Golo Kanté'nin diz bölgelerinde, Romelu Lukaku'nun ise baldır bölgesinde reaksiyon tespit edilmiştir."
KANTE VE LUKAKU KADROYA ALINDI
Fenerbahçe, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sürecini göz önünde bulundurarak İspanyol futbolcunun riske edilmeyeceğini duyurmuştu.
Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanılmıştı:
"Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Marco Asensio'nun rehabilitasyon sonrası maç sürelerinin kademeli olarak artırılmasını öngören programı da dikkate alınarak tedbir amaçlı kadroda yer almamasına; N'Golo Kanté ve Romelu Lukaku'nun ise maç kadrosuna dahil edilmesine karar verilmiştir."
Bu karar doğrultusunda Asensio karşılaşmada forma giyemezken Kante ve Lukaku maç kadrosunda yer aldı.