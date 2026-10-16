Cade Cunningham, yeni NBA sezonu öncesinde Detroit Pistons'ın hak ettiği takdiri görmediğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Omari Sankofa II'nin 15 Ekim Perşembe günü aktardığı açıklamalarda Cunningham, şu ifadeleri kullandı:
"Hâlâ biraz göz ardı edildiğimizi hissediyorum. İnsanların bize belki de hak ettiğimiz değeri vermediğini düşünüyorum.
Ama işin güzel yanı da bu. Böyle şeyleri çok fazla önemsemiyoruz."
Detroit, 2025-26 normal sezonunu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamlamıştı.
Ancak Pistons, konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elenmişti.
Cunningham, geçtiğimiz sezon çıktığı 64 maçta 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakaladı.
All-NBA birinci takımına seçilen yıldız guard, MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı. Ayrıca kritik anların en iyi oyuncusunun belirlendiği oylamada da dördüncü oldu.
Jalen Duren ise 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamalarıyla takımın önemli ikinci hücum opsiyonu haline geldi.
Genç pivot, All-NBA üçüncü takımına seçilirken Yılın Savunmacısı oylamasında 11. sırayı aldı.
Detroit, yaz döneminde genç çekirdeğine olan bağlılığını yeni sözleşmelerle gösterdi.
Duren, beş yıllığına 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza atarken Ausar Thompson da 2027-28 sezonunda başlayacak beş yıllık, 155 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaştı.
Pistons ayrıca Los Angeles Clippers ile yapılan imzala ve takas anlaşması kapsamında John Collins'i kadrosuna kattı.
Üç yıllığına 51 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Collins'in, uzun forvet pozisyonunda ilk beşte görev alarak Cunningham ve Duren'in yanına yeni bir skor seçeneği eklemesi bekleniyor.
Detroit, 2026 NBA Draftı'nda da 21. sıradan 17. sıraya yükselerek guard Ebuka Okorie'yi seçti.
Stanford'daki ilk sezonunda 23,2 sayı ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Okorie'nin, Cunningham'ın arkasında yedek oyun kurucu olarak süre alması bekleniyor.
Pistons, yaz döneminde Tobias Harris, Isaiah Stewart, Caris LeVert ve Marcus Sasser ile de yollarını ayırdı.
"Hâlâ biraz göz ardı edildiğimizi hissediyorum. İnsanların bize belki de hak ettiğimiz değeri vermediğini düşünüyorum.
Ama işin güzel yanı da bu. Böyle şeyleri çok fazla önemsemiyoruz."
Detroit, 2025-26 normal sezonunu 60 galibiyet ve 22 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamlamıştı.
Ancak Pistons, konferans yarı finalinde Cleveland Cavaliers'a yedi maç sonunda elenmişti.
Cunningham, geçtiğimiz sezon çıktığı 64 maçta 23,9 sayı ve 9,9 asist ortalamaları yakaladı.
All-NBA birinci takımına seçilen yıldız guard, MVP oylamasını beşinci sırada tamamladı. Ayrıca kritik anların en iyi oyuncusunun belirlendiği oylamada da dördüncü oldu.
Jalen Duren ise 70 maçta 19,5 sayı ve 10,5 ribaund ortalamalarıyla takımın önemli ikinci hücum opsiyonu haline geldi.
Genç pivot, All-NBA üçüncü takımına seçilirken Yılın Savunmacısı oylamasında 11. sırayı aldı.
Detroit, yaz döneminde genç çekirdeğine olan bağlılığını yeni sözleşmelerle gösterdi.
Duren, beş yıllığına 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza atarken Ausar Thompson da 2027-28 sezonunda başlayacak beş yıllık, 155 milyon dolarlık sözleşme uzatmasında anlaştı.
Pistons ayrıca Los Angeles Clippers ile yapılan imzala ve takas anlaşması kapsamında John Collins'i kadrosuna kattı.
Üç yıllığına 51 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Collins'in, uzun forvet pozisyonunda ilk beşte görev alarak Cunningham ve Duren'in yanına yeni bir skor seçeneği eklemesi bekleniyor.
Detroit, 2026 NBA Draftı'nda da 21. sıradan 17. sıraya yükselerek guard Ebuka Okorie'yi seçti.
Stanford'daki ilk sezonunda 23,2 sayı ve 3,6 asist ortalamaları yakalayan Okorie'nin, Cunningham'ın arkasında yedek oyun kurucu olarak süre alması bekleniyor.
Pistons, yaz döneminde Tobias Harris, Isaiah Stewart, Caris LeVert ve Marcus Sasser ile de yollarını ayırdı.