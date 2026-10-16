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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Derbide var mı?

Hoffenheim maçında sakatlanarak oyundan çıkan Orkun Kökçü'nün ciddi bir sorununun bulunmadığı ve Trabzonspor karşısında sahada olmasının beklendiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 12:21
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi! Derbide var mı?
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş'ta dün oynanan Hoffenheim karşılaşmasında sakatlık yaşayan ve ikinci yarıda yerini Fabio Miretti'ye bırakan Orkun Kökçü'nün sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre, milli futbolcunun bileğinde darbeye bağlı morarma tespit edildi. Ciddi bir durumu bulunmayan kaptanın, pazartesi günü oynanacak Trabzonspor maçında yeniden sahada olması bekleniyor.

ITALIANO NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından Orkun'un durumuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Orkun'un ayağında küçük bir acı var. Ayağını yere basınca kendini kötü hissetti, biz de risk almak istemedik. Onunla konuştum, çok da büyük bir şey olmadığını söylüyor. Umarım çok büyük bir sıkıntısı yoktur."

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