Olaitan'dan 7 asist yorumu: 'Bu takımın ürünü'

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti ve lig aşamasında ikide iki yaptı.
Siyah-beyazlıların ikinci golünde Hyeon-Gyu Oh'a asist yapan Junior Olaitan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Karşılaşmanın başlangıcında zorlandıklarını belirten Olaitan, devre arasında yapılan taktiksel değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu söyledi.
Beninli futbolcu, "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BU TAKIMIN ÜRÜNÜ"
Bu sezon toplam 7 asiste ulaşan Junior Olaitan, performansını takım arkadaşlarına bağladı.
Olaitan, "Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim ama bu takımın ürünü. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Siyah-beyazlıların ikinci golünde Hyeon-Gyu Oh'a asist yapan Junior Olaitan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"
Karşılaşmanın başlangıcında zorlandıklarını belirten Olaitan, devre arasında yapılan taktiksel değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu söyledi.
Beninli futbolcu, "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"BU TAKIMIN ÜRÜNÜ"
Bu sezon toplam 7 asiste ulaşan Junior Olaitan, performansını takım arkadaşlarına bağladı.
Olaitan, "Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim ama bu takımın ürünü. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE