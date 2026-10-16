Dün
BİTTİ
Hoffenheim
2
Beşiktaş
3
Dün
BİTTİ
Lyon
3
C.Palace
2
Dün
BİTTİ
Alkmaar
2
Hapoel Beer Sheva
1
Dün
BİTTİ
Union St.Gilloise
1
Real Sociedad
1
Dün
BİTTİ
RB Salzburg
0
AC Milan
4
Dün
BİTTİ
Torreense
1
Sunderland
2
Dün
BİTTİ
NK Celje
0
Omonia Nicosia
3
Dün
BİTTİ
Sparta Prag
1
Lillestroem
1
Dün
BİTTİ
Lech Poznan
0
Leverkusen
4
Dün
BİTTİ
Dinamo Zagreb
1
Anderlecht
0
Dün
BİTTİ
Ferencvaros
2
Viktoria Plzen
1
Dün
BİTTİ
Marsilya
0
Olympiakos
1
Dün
BİTTİ
Benfica
4
Celtic
1
Dün
BİTTİ
Rennes
2
OFI Crete
1
Dün
BİTTİ
Bournemouth
3
Sturm Graz
0
Dün
BİTTİ
Jagiellonia Bialystok
3
Ararat Armenia
1
Dün
BİTTİ
Celta Vigo
1
Juventus
2
Dün
BİTTİ
NEC Nijmegen
1
Levski
1
Dün
BİTTİ
Panathinaikos
2
Borac BL
1
Dün
BİTTİ
Gent
1
AGF
0
Dün
BİTTİ
Egnatia
1
FC Midtjylland
1
Dün
BİTTİ
Riga FC
1
Kairat Almaty
1
Dün
BİTTİ
Lugano
3
FK Crvena Zvezda
2
Dün
BİTTİ
Mjaellby
2
Inter Club d'Escaldes
0
Dün
BİTTİ
CSKA Sofya
1
AS Monaco
2
Dün
BİTTİ
Hajduk Split
2
Ajax
1
Dün
BİTTİ
U.Craiova
1
Getafe
1
Dün
BİTTİ
St.Truiden
2
Iberia 1999
0
Dün
BİTTİ
FC Twente
1
Thun
0
Dün
BİTTİ
Brighton
4
FK Kauno Zalgiris
0

Olaitan'dan 7 asist yorumu: "Bu takımın ürünü"

Beşiktaş'ın Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ettiği maçta Hyeon-Gyu Oh'un ilk golünün asistini yapan Junior Olaitan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Bu sezon toplam 7 asiste ulaşan siyah-beyazlı futbolcu, performansında takım arkadaşlarının katkısına dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 00:13
Haber: Sporx.com
Olaitan'dan 7 asist yorumu: 'Bu takımın ürünü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti ve lig aşamasında ikide iki yaptı.

Siyah-beyazlıların ikinci golünde Hyeon-Gyu Oh'a asist yapan Junior Olaitan, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Karşılaşmanın başlangıcında zorlandıklarını belirten Olaitan, devre arasında yapılan taktiksel değişikliklerin galibiyette etkili olduğunu söyledi.

Beninli futbolcu, "Maça başladığımızda bizim için işler zordu, önde baskı yaptıkları için biraz zorlandık. Devre arasında konuştuk ve taktiksel birkaç değişiklik yaptık. Ardından da önemli bir galibiyet aldık. Mutluyuz ve böyle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN ÜRÜNÜ"

Bu sezon toplam 7 asiste ulaşan Junior Olaitan, performansını takım arkadaşlarına bağladı.

Olaitan, "Bu sürecin içerisinde normal diyebilirim ama bu takımın ürünü. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Sürekli benimle konuşuyorlar, yardım ediyorlar. İyi insanların yanındayım. Bu şekilde performans geliyor. Avrupa'da bu şekilde devam etmek istiyoruz. Takım olarak birlikte devam edeceğiz." şeklinde konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.