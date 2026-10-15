Selçuk Tarakçı: 'Bugün isteyen kazandı'

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Selçuk Tarakçı, kaybettikleri bir maçın ardından konuşmanın kolay olmadığını belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Maçın genelinde topa sahip olduklarını, 14 şut çektiklerini ancak isabet oranında sıkıntı yaşadıklarını anlatan Tarakçı, rakiplerinin kaleyi bulan tek şutunun gol olduğunu ifade etti.
Tarakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeni gelen hocamızla birlikte analizlerimizi yaptık. Bugün yediğimiz golün gelebileceğini biliyorduk ve buna yönelik önlemler almaya çalıştık. Maalesef aldığımız önlemlere rağmen aynı golü yedik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok istediler ve golü buldular. Bugün isteyen kazandı. Sayısal olarak oyunu domine etsek de maalesef kazanamadık ancak bu bizim için bir son değil. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Tekrar ayağa kalkacağız. Son 3-4 maçtır elimizde olan karşılaşmaları kaybetmeye başladık ve çok kolay puanlar kaybettik. Umuyorum ki kulüp olarak yeniden toparlanıp ayağa kalkacağız. Bunun için çalışacağız."
Tarakçı, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yeni gelen hocamızla birlikte analizlerimizi yaptık. Bugün yediğimiz golün gelebileceğini biliyorduk ve buna yönelik önlemler almaya çalıştık. Maalesef aldığımız önlemlere rağmen aynı golü yedik. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok istediler ve golü buldular. Bugün isteyen kazandı. Sayısal olarak oyunu domine etsek de maalesef kazanamadık ancak bu bizim için bir son değil. Nasıl başladığınız değil, nasıl bitirdiğiniz önemli. Tekrar ayağa kalkacağız. Son 3-4 maçtır elimizde olan karşılaşmaları kaybetmeye başladık ve çok kolay puanlar kaybettik. Umuyorum ki kulüp olarak yeniden toparlanıp ayağa kalkacağız. Bunun için çalışacağız."