Harry Kane, Bayern Münih ile sözleşme uzatıyor

Bayern Münih, takımın golcü yıldızı Harry Kane'in sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 33 yaşındaki futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Kane, Bayern Münih ile 2029 yılına kadar sürecek yeni sözleşme imzalayacak.
İngiliz golcünün yeni sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
2023'ten bu yana Bayern Münih'te forma giyen Harry Kane, Alman ekibinde 156 maçta 154 gol attı ve 37 asist yaptı.
İngiliz golcünün yeni sözleşmesinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
2023'ten bu yana Bayern Münih'te forma giyen Harry Kane, Alman ekibinde 156 maçta 154 gol attı ve 37 asist yaptı.