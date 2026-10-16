Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0 beraberlikle gidildi.
Karşılaşmanın 60. dakikasında Beşiktaş, Amir Murillo'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
📽️Temsilcimiz Beşiktaş, Murillo'nun golüyle öne geçiyor! https://t.co/GrXLisYIMW
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Maçın 68. dakikasında ise Hoffenham, Fisnik Asllani'nin attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Hoffenheim'ın beraberlik golü https://t.co/dauCBBHH8g
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Müsabakanın 73. dakikasında Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un attığı golle bir kez daha öne geçti.
🦅Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh ile yeniden öne geçti! https://t.co/nf1o4dEMeN
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Dakikalar 79'u gösterdiğinde Hyeon-gyu Oh bir kez daha sahneye çıktı ve Beşiktaş skoru 3-1'e getirdi.
⚽Hyeon-gyu Oh'tan arka arkaya goller! Temsilcimiz deplasmanda çok rahat! https://t.co/kx5klM8o5o
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Karşılaşmanın 88. dakikasında ise Hoffenheim, Koki Machida'nın attığı golle farkı yeniden 1'e indirdi.
Hoffenheim'ın 2. golü. https://t.co/fa9C4DCuTF
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk haftasında konuk ettiği Marsilya'yı da 4-1 yenen siyah-beyazlı temsilcimiz, bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta maçında deplasmanda OFI'ye de 2-0 yenilen Hoffenheim ise henüz puanla tanışamadı.
Beşiktaş, bir sonraki maçında Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek.
Hoffenheim ise bir sonraki maçında Bundesliga'nın 6. haftasında 18 Ekim Pazar günü deplasmanda Mönchengladbach ile karşı karşıya gelecek. Alman ekibi sonrasında ise UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim Perşembe günü Lyon'u ağırlayacak.
ORKUN KÖKÇÜ DEVAM EDEMEDİ
Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta bir sakatlık yaşandı.
Beşiktaş'ta milli futbolcu Orkun Kökçü, ilk yarıda sakatlık yaşadı. Orkun, sakatlığına rağmen oyuna devam etti.
Milli futbolcu, ikinci yarının başında ise yerini Fabio Miretti'ye bıraktı.
OLAITAN'IN ŞUTU DIŞARI ÇIKTI!
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında siyah-beyazlılar gole çok yaklaştı. Hoffenheim'ın kendi ceza sahasından çıkmaya çalıştığı sırada baskı yapan Olaitan, topu kaptı. Ceza sahasının sağ çaprazından ortasını yapan Olaitan'ın vuruşunda top, önündeki Kramaric'e çarparak kaleye yöneldi. Kaleye paralel geçen meşin yuvarlak, uzak taraftan auta çıktı.
Temsilcimiz Beşiktaş, ilk yarının sonunda Olaitan'la gole çok yaklaştı. 😵 https://t.co/jft7K8lPSx
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
İLHAN'IN ŞUTU DİREĞİN DİBİNDEN DIŞARI!
56. dakikada Beşiktaş, Hoffenheim karşısında bir kez daha gole çok yaklaştı. Sağ taç çizgisi önünde topla buluşan Murillo, şık hareketlerle rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına yöneldi. Önü açılan Murillo, yanındaki İlhan'ı gördü. Ceza sahasının çaprazında topu önüne alan İlhan'ın uzak köşeye yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, direğin dibinden auta gitti.
İlhan Fakılı'nın şutu direğin dibinden dışarı çıktı! https://t.co/nnVWDEuzd9
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
TROSSARD MUTLAK GOLÜ KAÇIRDI!
57. dakikada siyah-beyazlı ekip, arka arkaya yakaladığı fırsatlarla Hoffenheim kalesinde tehlike yaratmaya devam etti. Sol kanattan Oh'un pasıyla hareketlenen Trossard, çaprazdan ceza sahasına girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Belçikalı futbolcunun sol çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top istediği gibi gitmedi ve farklı şekilde auta çıktı.
İnanılmaz! Trossard zoru yaptı, kolayı yapamadı! https://t.co/ckCbZErlt0
— Sporx (@sporx) October 15, 2026
VINCENZO ITALIANO'DAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, son oynanan müsabakaya göre ilk 11'de 6 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Rhein-Neckar-Arena'da oynanan maça Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Kassoum Ouattara, Wilfred Ndidi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Hyeon-gyu Oh ilk 11'iyle başladı.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde Doğan Alemdar, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Ernest Poku, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Yasin Özcan, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan ve 2-1 kazandıkları Kocaelispor mücadelesine göre ilk 11'de 2'si zorunlu olmak üzere 6 değişikliğe gitti.
Mide rahatsızlığı yaşayan Dusan Vlahovic ile sakatlığı bulunan Vaclav Cerny maç kadrosunda yer almazken yerlerine Oh ile İlhan Fakılı forma giydi.
Deneyimli çalıştırıcı, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan ve Miretti'yi yedek kulübesine çekerken Agbadou, Ouattara, Olaitan ve Ndidi'ye formayı teslim etti.
SALİH ÖZCAN İLK KEZ YEDEK
Beşiktaş'ta orta sahanın önemli isimlerinden Salih Özcan, bu sezon ilk kez bir maçta yedek kulübesinde yer aldı.
Tüm kulvarlarda oynanan toplam 14 maça ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki orta saha, Hoffenheim ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde yedek soyundu.
Milli futbolcu, kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte teknik direktör Vincenzo Italiano'nun sezon başından bu yana vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Salih Özcan'ın yerine Nijeryalı orta saha oyuncusu Ndidi görev yaptı.
OH, ÜÇ MAÇ SONRA 11'DEKİ YERİNİ ALDI
Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Hyeon-gyu Oh, üç maç aranın ardından ilk 11'deki yerini aldı.
Sırp golcü Dusan Vlahovic'in mide rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadığı Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, 25 yaşındaki futbolcuya formayı teslim etti.
Son olarak ligdeki Erzurumspor FK maçında ilk 11'de yer alan Oh, Amed Sportif Faaliyetler, Kocaelispor ve Olimpik Marsilya karşılaşmalarında yedek soyundu.
HOFFENHEIM'DA OZAN KABAK İLK 11'DE
Alman ekibinin formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak, Beşiktaş mücadelesinde sahadaki yerini aldı.
Teknik direktör Christian Illzer tarafından ilk 11'de görevlendirilen Ozan, bu sezon 7 mücadelede sahada yer aldı. 26 yaşındaki oyuncu, söz konusu maçlarda 1 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ
Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan siyah-beyazlı taraftarlar, Hoffenheim ile oynanan ikinci hafta karşılaşmasında Beşiktaş'ı yalnız bırakmadı.
Mücadelenin oynandığı Rhein-Neckar-Arena'nın çevresinde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı futbolseverler, takımlarını maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla destekledi.
Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Beşiktaşlılar, karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Hoffenheim etkili geldi. Ceza sahası sağ çaprazından Bernardo'nun ön direğe yaptığı ortada Machida topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yan direkten döndü.
20. dakikada uzun pasla ceza sahasına sağ çaprazdan giren Hlozek'in kalesini terk eden Nübel'den sıyrıldıktan sonra kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, yakın köşedeki yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada Hoffenheim savunmasında yapılan hatanın ardından araya giren Olaitan'ın son çizgiden altıpas içine çevirdiği top savunmaya çarptı. Kaleye paralel bir şekilde giden meşin yuvarlağı sol çaprazda defans oyuncuları uzaklaştırdı.
Mücadelenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Beşiktaş önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Sağ kanatta topla buluşan ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına yönelen Murillo, pasını İlhan Fakılı'ya verdi. İlhan'ın ceza sahası sağ çaprazından yerden vuruşunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından az farkla auta gitti.
57. dakikada siyah-beyazlı takım gole yine çok yaklaştı. Oh'un pasında topun sahibi olan ve iki oyuncuyu geçerek kaleci Baumann ile karşı karşıya kalan Trossard'ın ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda, meşin yuvarlak dışarı gitti.
60. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol taraftan yerden kullanılan köşe atışında topu kontrol eden Trossard, ceza sahasına girdikten sonra pasını yerden Ndidi'ye verdi. Ndidi'nin pasında Oh'un da dokunduğu top, Murillo'nun önünde kaldı. Panamalı oyuncu, altıpasın içinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.
68. dakikada Hoffenheim beraberliği yakaladı. Ceza yayı önünde topu kontrol eden ve rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Asllani'nin ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı şutta meşin yuvarlak, kaleci Nübel'in sağından ağlara gitti: 1-1.
73. dakikada siyah-beyazlı ekip, yeniden öne geçti. Ani gelişen atakta Olaitan'ın şık pasında savunmanın arkasına sarkan ve topla buluşan Oh'un ceza sahasına girdikten sonra kaleci Baumann ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
79. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Murillo'nun pasında sağda topla buluşan İlhan Fakılı, hızla ceza sahasına yöneldi. Milli oyuncunun pasında Oh, arka direkte yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3.
88. dakikada Hoffenheim ikinci kez gol sevinci yaşadı. Coufal'ın sağdan kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Machida'nın kafa vuruşunda, top filelere gitti: 2-3.
Beşiktaş, karşılaşmayı 3-2 kazandı.
Stat: Rhein-Neckar-Arena
Hakemler: Lawrence Visser, Ruben Wyns, Michele Seeldraeyers (Belçika)
Hoffenheim: Baumann, Coufal, Ozan Kabak (Dk. 85 Hranac), Machida, Bernardo, Kramaric (Dk. 72 Conte), Burger (Dk. 72 De Cat), Avdullahu, Daghim (Dk. 59 Prass), Asllani, Hlozek (Dk. 59 Lemperle)
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Ouattara (Dk. 90 Rıdvan Yılmaz), Olaitan (Dk. 78 Salih Özcan), Ndidi (Dk. 90+1 Ümit Akdağ), Orkun Kökçü (Dk. 46 Miretti), İlhan Fakılı, Trossard, Oh (Dk. 85 Semih Kılıçsoy)
Goller: Dk. 60 Murillo, Dk. 73 ve 79 Oh (Beşiktaş), Dk. 68 Asllani, Dk. 88 Machida (Hoffenheim)
Sarı kartlar: Dk. 23 Asllani, Dk. 67 Ozan Kabak, Dk. 90 Lemperle, Dk. 90+2 Machida (Hoffenheim), Dk. 80 Oh (Beşiktaş)