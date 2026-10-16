Burhan Eşer: 'Özgüvenimiz maça yansıyacak'

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Bandırmaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti.
Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıyer deplasmanında aldıkları galibiyetle moral kazandıklarını belirterek, Bandırmaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.
Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından toparlandıklarını ve Sarıyer maçında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Eşer, şunları kaydetti:
"Deplasmanda ilk galibiyetimizi güzel bir oyunla aldık. Çok yeni bir takımız ve potansiyelli oyuncularımız var. Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına da yansıyacaktır."
Taraftar desteğinin iç saha maçlarında önemli olduğunu vurgulayan Eşer, takımın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu aktardı.
Eşer, taraftarların desteğinin oyuncuların motivasyonunu artırdığını dile getirerek, Bodrum FK çatısı altında birlik olunması gerektiğini kaydetti.
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Eşer, Fernando'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Kenan, Ali Aytemur, Celal ve Ahmet'in tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Burhan Eşer, iyileşen Diego'nun ise kadroda yer alabileceğini ifade etti.
Eşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıyer deplasmanında aldıkları galibiyetle moral kazandıklarını belirterek, Bandırmaspor karşısında da kazanmak istediklerini söyledi.
Ankara Keçiörengücü mağlubiyetinin ardından toparlandıklarını ve Sarıyer maçında iyi bir performans sergilediklerini ifade eden Eşer, şunları kaydetti:
"Deplasmanda ilk galibiyetimizi güzel bir oyunla aldık. Çok yeni bir takımız ve potansiyelli oyuncularımız var. Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına da yansıyacaktır."
Taraftar desteğinin iç saha maçlarında önemli olduğunu vurgulayan Eşer, takımın yeni bir yapılanma sürecinde olduğunu aktardı.
Eşer, taraftarların desteğinin oyuncuların motivasyonunu artırdığını dile getirerek, Bodrum FK çatısı altında birlik olunması gerektiğini kaydetti.
Takımdaki sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Eşer, Fernando'nun 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağını, Kenan, Ali Aytemur, Celal ve Ahmet'in tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Burhan Eşer, iyileşen Diego'nun ise kadroda yer alabileceğini ifade etti.