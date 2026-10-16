Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Futbolda haftanın programı belli oldu!

Futbolda Trendyol Süper Lig'e 8, Trendyol 1. Lig'e 11, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 7. hafta maçlarıyla devam edilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Ekim 2026 13:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolda haftanın programı belli oldu!
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Futbolda Trendyol Süper Lig'e 8, Trendyol 1. Lig'e 11, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'e ise 7. hafta maçlarıyla devam edilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 6. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:

- Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor (Çorum Şehir)

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Eryaman)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-TÜMOSAN Konyaspor (Diyarbakır)

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor (Chobani)

18 Ekim Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Kocaelispor-Göztepe (Kocaeli)

19.00 İstanbul Başakşehir-Gaziantep FK (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

- Trendyol 1. Lig

17 Ekim Cumartesi

16.00 Ekenler Beton Sivasspor-SMS Grup Sarıyer (4 Eylül)

19.00 Bodrum FK-Bandırmaspor (Bodrum İlçe)

18 Ekim Pazar:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor (Aktepe)

16.00 Metro Holding Kayserispor-Batman Petrolspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Artı Değer Vanspor FK-Eminevim Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

19.00 İstanbulspor-Antalyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Ekim Pazartesi:

17.00 Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Keçtaş Ankara Keçiörengücü (Yusuf Ziya Öniş)

17.00 Manisa FK-Muğlaspor (Manisa 19 Mayıs)

20.00 Bursaspor-Orfa Yapı Pendikspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)

20.00 Turka Esenler Erokspor-Mardin 1969 (Esenler Erokspor)

- Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup:

17 Ekim Cumartesi:

14.00 KCT 1461 Trabzon FK-Sultan Su İnegölspor (Ortahisar Yavuz Selim)

19.00 Fethiyespor-MKE Ankaragücü (Fethiye İlçe)

18 Ekim Pazar:

14.00 Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Serikspor (Kahramanmaraş Merkez)

14.30 Adana 01 FK-Karacabey Belediyespor (Yeni Adana)

14.30 Ekinciler İskendersunspor-52 Orduspor (Sarıseki Fuat Tosyalı)

15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-Sakaryaspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.00 Kütahyaspor-12 Bingölspor (Dumlupınar)

15.00 Kırklarelispor-Ankara Demirspor (Kırklareli Atatürk)

Beyaz Grup:

17 Ekim Cumartesi:

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Hatayspor (11 Nisan)

19.00 Menemen FK-Güzide Gebzespor (Menemen İlçe)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol (Elazığ Atatürk)

18 Ekim Pazar:

14.30 Efor Çay Erbaaspor-Çorluspor 1947 (Erbaa İlçe)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Adana Demirspor (Dağılgan)

14.30 GMG Kastamonuspor-Isbaş Isparta 32 Spor (Gazi)

15.00 İnegöl Kafkasspor-Sebatspor (İnegöl İlçe)

19.00 Somaspor-Aliağa Futbol (Soma Nazım Yavuz)

19.00 Muşspor-Ankaraspor (Yeni Malatya)

- Nesine 3. Lig

1. Grup:

17 Ekim Cumartesi:

15.00 Galataspor-Fatsa Belediyespor (İBB Beyoğlu)

15.00 İnkılap Futbol-Gölcükspor (Ömerli)

19.00 Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980 (19 Eylül)

18 Ekim Pazar:

14.00 Pazarspor-Tokat Belediyespor (Pazar İlçe)

14.30 Zonguldakspor-Büyükçekmecegücü FK (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Küçükçekmece Sinopspor-Düzce Cam Düzcespor (İBB 100. Yıl)

15.00 Beykoz Anadoluspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor (Maltepe Hasan Polat)

15.00 Yalova FK 77-Amasyaspor (Yalova Atatürk)

19.00 Karabük İdmanyurdu-Silivrispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

2. Grup:

17 Ekim Cumartesi:

19.00 Altay-Eskişehirspor (Alsancak Mustafa Denizli)

18 Ekim Pazar:

14.30 Kepezspor-Bucaspor 1928 (Kepez Hasan Doğan)

14.30 Etimesgutspor-Balıkesirspor (Etimestgut Belediyesi Atatürk)

14.30 Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Gemlik Sümerbey Futbol (Osmangazi Üniversitesi)

15.00 Bigaspor-1922 Akşehirspor (Biga İlyas Bayram)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Karşıyaka (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Söke 1970-Denizli İdmanyurdu 1959 (Söke İlçe)

15.00 Bursa Yıldırımspor-Uşakspor (Minareli Çavuş)

19.00 Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları-Alanya 1221 Futbol (Bornova Aziz Kocağlu)

3. Grup:

17 Ekim Cumartesi:

14.00 Bitlis 1916 Futbol-Malatya Yeşilyurtspor (Eren)

14.30 Adanaspor-Yeni Mersin İdmanyurdu (Yeni Adana)

14.30 1964 Silifkespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Silifke Şehir)

18 Ekim Pazar:

14.00 Ağrı 1970-Kırıkkale FK (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

14.30 Ejderoğlu Kırşehir Futbol-Niğde Belediyespor (Kırşehir Ahi)

14.30 Ayos Osmaniyespor-Diyarbekirspor (Cevdetiye 1 Nolu Saha)

14.30 Karaman FK-Adana Adaletgücüspor (Yeni Karaman)

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol (Yozgat Şehir)

- Suwen Kadın Futbol Süper Ligi

17 Ekim Cumartesi:

13.00 Sultanbeyligücüspor-Hakkarigücüspor (Belediye 100. Yıl)

14.00 1207 Antalyaspor-Galatasaray (Zeytinköy 2 Nolu Saha)

14.00 Şile Bilgidoğa Sportif Yatırım Hizmetleri-Bakırköy Kadın Futbol (Şile İlçe)

14.30 Amed Sportif Faaliyetler-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Seyrantepe 1 Nolu Çim Saha)

18 Ekim Pazar:

13.00 Yüksekovaspor-Fenerbahçe arsaVev (Şemdinli İlçe)

14.00 Beşiktaş-Karademir Grup Kayseri Kadın Futbol (Fulya Hakkı Yeten)

14.00 Safi MCL Bentonit Ünyespor-Giresun Sanayispor (Ünye İlçe)

14.00 Haymanaspor-Trabzonspor (Haymana İlçe)

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