Finlandiya'da gündem Muhammed Salah!

UEFA Konferans Ligi'nde sezonun ilk haftasında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya ekibi KuPS'la karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavili takım rakibini 4-2 mağlup ederek lig aşamasına galibiyetle başladı.
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bir gol ve bir asistle yıldızlaşırken bordo-mavili takım adına ağları havalandıran diğer isimler Franculino Dju (2) ve Paul Onuachu oldu.
Karşılaşmanın ardından Finlandiya basını mücadeleyi değerlendirdi. Maçla ilgili haberlerde Mohamed Salah'ın performansı ön planda yer aldı.
"ÇILGIN BİR MAÇ YAŞANDI"
Aamulehti'daki haberde karşılaşma için şu ifadeler kullanıldı, "Tammela'da çılgın bir maç yaşandı! KuPS, Trabzonspor ve taraftarlar muhteşem bir gösteri sundu! Perşembe akşamı Tammela Stadyumu, belki de sezonun şimdiye kadarki en renkli maçına sahne oldu. Bu maça bilet alanlar, Tampere'de yaşanan bu olaylı maç hakkında uzun süre konuşacak çok şey bulacaklar."
"SALAH GÖZ KAMAŞTIRDI"
Yle'deki haberde Mısırlı yıldıza vurgu yapılırken mücadele, "Mo Salah Tampere'de göz kamaştırdı, KuPS oyuncuları ise yenilgiyle ilgili suçu kendilerine attı. Süperstar Mohamed Salah'ı izlemek için Tampere'ye gelenlerin sıkılmaya vakitleri olmadı." şeklinde paylaşıldı.
"SALAH'IN ACELE ETME GEREĞİ YOKTU"
Ilta Sanomaat ise maç için, "Mo Salah Tampere'de parladı: Maç kaosla sonuçlandı, bir seyirci sahaya koştu!" başlığını kullandı. 90 dakikayla ilgili değerlendirmede, "34 yaşındaki süperstar Muhammed Salah'ın Perşembe günü Tampere'de oynaması özel bir olaydı. Salah'ın Tampere'ye gelişi ve burada oynaması uzun süre belirsiz görünüyordu, ancak KuPS ile Trabzonspor arasındaki Konferans Ligi maçı başladığında Salah'ın acele etme gereği yoktu." ifadeleri kullanıldı.
"SALAH'I TAMPERE'YE GETİRMEK BAŞLI BAŞINA BİR OLAY"
Haberde ayrıca, "Mısırlı yetenek, maçın hemen başında yaptığı pasla konuk ekibin ilk golünün hazırlanmasında önemli rol oynayarak yeteneklerini sergiledi. Ayrıca becerikli ve yaratıcı bir oyun da gösterdi. İlk yarının sonuna doğru, birçok kişinin görmek için beklediği an geldi. Salah, topu üst köşeye gönderdiği muhteşem bir şutla golü attı. Maçın 55. dakikasında, ustanın sahadaki işi tamamlanmıştı. Trabzonspor sonunda 4-2'lik skorla galip geldi. Salah gibi büyük bir yıldızı Tampere'ye getirmek başlı başına bir olay." denildi.
Trabzonspor'un yıldızı Muhammed Salah, bir gol ve bir asistle yıldızlaşırken bordo-mavili takım adına ağları havalandıran diğer isimler Franculino Dju (2) ve Paul Onuachu oldu.
Karşılaşmanın ardından Finlandiya basını mücadeleyi değerlendirdi. Maçla ilgili haberlerde Mohamed Salah'ın performansı ön planda yer aldı.
"ÇILGIN BİR MAÇ YAŞANDI"
Aamulehti'daki haberde karşılaşma için şu ifadeler kullanıldı, "Tammela'da çılgın bir maç yaşandı! KuPS, Trabzonspor ve taraftarlar muhteşem bir gösteri sundu! Perşembe akşamı Tammela Stadyumu, belki de sezonun şimdiye kadarki en renkli maçına sahne oldu. Bu maça bilet alanlar, Tampere'de yaşanan bu olaylı maç hakkında uzun süre konuşacak çok şey bulacaklar."
"SALAH GÖZ KAMAŞTIRDI"
Yle'deki haberde Mısırlı yıldıza vurgu yapılırken mücadele, "Mo Salah Tampere'de göz kamaştırdı, KuPS oyuncuları ise yenilgiyle ilgili suçu kendilerine attı. Süperstar Mohamed Salah'ı izlemek için Tampere'ye gelenlerin sıkılmaya vakitleri olmadı." şeklinde paylaşıldı.
"SALAH'IN ACELE ETME GEREĞİ YOKTU"
Ilta Sanomaat ise maç için, "Mo Salah Tampere'de parladı: Maç kaosla sonuçlandı, bir seyirci sahaya koştu!" başlığını kullandı. 90 dakikayla ilgili değerlendirmede, "34 yaşındaki süperstar Muhammed Salah'ın Perşembe günü Tampere'de oynaması özel bir olaydı. Salah'ın Tampere'ye gelişi ve burada oynaması uzun süre belirsiz görünüyordu, ancak KuPS ile Trabzonspor arasındaki Konferans Ligi maçı başladığında Salah'ın acele etme gereği yoktu." ifadeleri kullanıldı.
"SALAH'I TAMPERE'YE GETİRMEK BAŞLI BAŞINA BİR OLAY"
Haberde ayrıca, "Mısırlı yetenek, maçın hemen başında yaptığı pasla konuk ekibin ilk golünün hazırlanmasında önemli rol oynayarak yeteneklerini sergiledi. Ayrıca becerikli ve yaratıcı bir oyun da gösterdi. İlk yarının sonuna doğru, birçok kişinin görmek için beklediği an geldi. Salah, topu üst köşeye gönderdiği muhteşem bir şutla golü attı. Maçın 55. dakikasında, ustanın sahadaki işi tamamlanmıştı. Trabzonspor sonunda 4-2'lik skorla galip geldi. Salah gibi büyük bir yıldızı Tampere'ye getirmek başlı başına bir olay." denildi.