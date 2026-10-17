Ertuğrul Arslan: 'Camiamızdan özür diliyoruz!'

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'ye 2-1 mağlup oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bandırmaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.
"KONSANTRASYON KAYBI YAŞADIK"
Bodrum FK'nin genç ve dinamik bir takım olduğunu bildiklerini belirten Arslan, karşılaşmanın ilk yarısında yeterince gol pozisyonu üretemediklerini ifade etti.
Arslan, "Bunu da biliyorduk, oyuncularımla çok konuştum bunu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi ama 'İlk yarı ürettik mi?' derseniz, bir tane duran top pozisyonunda Yusuf'un vurduğu kafa, çok da üretemedik." dedi.
"İKİNCİ GOLÜ ŞOKU ATLATAMADAN YEDİK"
İkinci yarıya iyi başladıklarını ancak skor üstünlüğünü koruyamadıklarını vurgulayan Ertuğrul Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk ama duran top dönüşü bir konsantrasyon kaybı, sonra 1-1'den sonra yine golün şokunu atamadan ikinci golü yedik. Ondan sonra kurtarmaya çalıştık, tabii başarılı olamadık."
"BANDIRMASPOR HAK ETTİĞİ YERDE BİTİRECEK"
Bodrum FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Arslan, mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti.
"Biz bu maçtan derslerimizi çıkaracağız. Daha iyisini nasıl yaparız, eksiklerimizi, hatalarımızı giderip güçlü bir şekilde tekrar tekrar bakacağız. Lig uzun bir maraton, 11. haftayı oynadık. Ben her zaman söylüyorum, ligin sonunda Bandırmaspor inşallah hak ettiği yerde ligi bitirecek."
"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Bandırmaspor Teknik Direktörü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, haklarını helal etsinler, onları da mutlu gönderemedik. Camiamızdan yine özür diliyoruz ama yolumuz uzun. İnşallah ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."
"KONSANTRASYON KAYBI YAŞADIK"
Bodrum FK'nin genç ve dinamik bir takım olduğunu bildiklerini belirten Arslan, karşılaşmanın ilk yarısında yeterince gol pozisyonu üretemediklerini ifade etti.
Arslan, "Bunu da biliyorduk, oyuncularımla çok konuştum bunu. Oyunun hakimiyeti bizdeydi ama 'İlk yarı ürettik mi?' derseniz, bir tane duran top pozisyonunda Yusuf'un vurduğu kafa, çok da üretemedik." dedi.
"İKİNCİ GOLÜ ŞOKU ATLATAMADAN YEDİK"
İkinci yarıya iyi başladıklarını ancak skor üstünlüğünü koruyamadıklarını vurgulayan Ertuğrul Arslan, şu ifadeleri kullandı:
"İkinci yarıya iyi başladık. Golü de bulduk ama duran top dönüşü bir konsantrasyon kaybı, sonra 1-1'den sonra yine golün şokunu atamadan ikinci golü yedik. Ondan sonra kurtarmaya çalıştık, tabii başarılı olamadık."
"BANDIRMASPOR HAK ETTİĞİ YERDE BİTİRECEK"
Bodrum FK'yi galibiyetinden dolayı tebrik eden Arslan, mağlubiyetten gerekli dersleri çıkaracaklarını belirtti.
"Biz bu maçtan derslerimizi çıkaracağız. Daha iyisini nasıl yaparız, eksiklerimizi, hatalarımızı giderip güçlü bir şekilde tekrar tekrar bakacağız. Lig uzun bir maraton, 11. haftayı oynadık. Ben her zaman söylüyorum, ligin sonunda Bandırmaspor inşallah hak ettiği yerde ligi bitirecek."
"CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUZ"
Deplasmanda kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür eden Bandırmaspor Teknik Direktörü, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Buraya gelen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, haklarını helal etsinler, onları da mutlu gönderemedik. Camiamızdan yine özür diliyoruz ama yolumuz uzun. İnşallah ligin sonuna kadar savaşmaya devam edeceğiz."