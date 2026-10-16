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G.Saray'dan 'hoparlörden ıslık' iddialarına yanıt!

Galatasaray'ın RAMS Park'ta anonslarını yapan Cemil Orhon, hoparlörden ıslık çalıyorlar iddiasına cevap verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 11:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
G.Saray'dan 'hoparlörden ıslık' iddialarına yanıt!
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Galatasaray'da RAMS Park'ın stadyum anonsörü olan Cemil Orhon, 'hoparlörden ıslık çalıyorlar' iddiasına cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sosyal medya hesabından açıklama yapan Orhon, yayın kuruluş özet görüntülerine yansıyan anlar için "UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi." açıklamasını yaptı.

İşte stadyum anonsörü Cemil Orhon'un yaptığı 5 maddelik açıklama:

"1. UEFA Şampiyonlar Liginde maç sonlarında günün maç özetlerini spikersiz ve sesli bir şekilde skorboarddan verir. TRT yayınında gelen ses bizim maç özetinin sesi.

2. Benim arşivimde günün birinde lazım olur diye tuttuğum bir ıslık efekti, sesi bile yok.

3. Ayrıca böyle bir sese bırak UEFA, TFF yetkililerini bizim tribün izin vermez, haklı olarak tepki gösterir. Çünkü bu aslında tribüne atılan bir çamur. Yani diyorlar ki "90 dakika sesi kısılana kadar bağıran, takımla savunan, takımla hücum eden siz değilsiniz, hoparlör". Bizim tribün böyle bir çamuru kabul eder mi sence?

4. Böyle bir audio kaydı varsa gel bu işin ticaretini yapalım, dünyadaki tüm stad dj'lerine bu fikri satarız. Bir akıllı biziz herhalde koca dünyada.

5. Duyanların kulaklarına inanamadıkları gürültüyü çıkaran, bugün sesi kısık gezen, mağlup olsak bile dünyanın en formda takımına karşı elinden, sesinden gelenin en iyisini göstermiş "Adanmış Hayatlara" sonsuz teşekkürler. Bu iftira aslında onlar için bir iltifattır." 

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