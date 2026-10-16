Menajeri açıkladı: Nico Williams neden Barça'ya gitmedi?

Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın menajeri Félix Tainta, İspanya'da yayın yapan 'Los Fulanos' podcast'ine yaptığı açıklamalarda, 2025 yazında Barcelona ile yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin konuştu.
Tainta, genç yıldızın forma giyememe riskini göze almak istemediklerini ve bu nedenle transferden vazgeçtiklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BARCELONA GÜVENCE VERMEDİ"
Barcelona ile yapılan görüşmelerde Athletic Bilbao'yu da süreç hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Tainta, transferin gerçekleşmemesinin temel nedeninin forma tescili konusundaki belirsizlik olduğunu dile getirdi.
Tainta, "Bazı güvenceler olmazsa Nico'nun oraya gidip oynayamaması riskini alamazdık. Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemdi. Bir futbolcu mesleğini icra etmek zorunda. Ben senin evine mesleğimi yapmak için geliyorum. Senin yaşadığın sorun beni etkilememeli. Bunun beni etkilemeyeceğine dair güvence veremiyorsan fikrimi değiştirmem gerekebilir. Biz de böyle yaptık." ifadelerini kullandı.
PEK ÇOK DEV KULÜP İSTEDİ
Nico Williams'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından da birçok kulübün gündemine geldiğini belirten Tainta, Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Bayern Münih, Liverpool ve Paris Saint-Germain'in de oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.
Menajer, "Nico'yu herkes istedi. Bu kadar büyük kulüplere hayır diyen bir futbolcuya sahip olmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.
ATHLETIC BILBAO'YA SADIK KALDI
Tainta, Nico Williams'ın Aralık 2023'te sözleşmesini yenileme kararına da değindi. İspanyol futbolcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından serbest kalması halinde çok sayıda teklif alabileceğini belirten menajer, oyuncunun Athletic Bilbao'ya bağlılığını vurguladı.
Tainta, "Üç yıllık sözleşme yeniledik. Nico'nun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra serbest kalması halinde neler yaşayabileceğini düşünün. Yüksek bir imza parasıyla bedelsiz ayrılabilirdik ama bunu yapmadık. Oyuncu Athletic'e sadık kaldı." dedi.
Nico Williams'ın ayrılmayı düşündüğünü de aktaran Tainta, Athletic Bilbao'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ve lig şampiyonluğuna ulaşmanın zorluklarının farkında olduklarını ifade etti. Buna rağmen yıldız futbolcu, farklı kulüplerden gelen tekliflerin ardından Bilbao'da kalmayı tercih etti.
Tainta, genç yıldızın forma giyememe riskini göze almak istemediklerini ve bu nedenle transferden vazgeçtiklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BARCELONA GÜVENCE VERMEDİ"
Barcelona ile yapılan görüşmelerde Athletic Bilbao'yu da süreç hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Tainta, transferin gerçekleşmemesinin temel nedeninin forma tescili konusundaki belirsizlik olduğunu dile getirdi.
Tainta, "Bazı güvenceler olmazsa Nico'nun oraya gidip oynayamaması riskini alamazdık. Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemdi. Bir futbolcu mesleğini icra etmek zorunda. Ben senin evine mesleğimi yapmak için geliyorum. Senin yaşadığın sorun beni etkilememeli. Bunun beni etkilemeyeceğine dair güvence veremiyorsan fikrimi değiştirmem gerekebilir. Biz de böyle yaptık." ifadelerini kullandı.
PEK ÇOK DEV KULÜP İSTEDİ
Nico Williams'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından da birçok kulübün gündemine geldiğini belirten Tainta, Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Bayern Münih, Liverpool ve Paris Saint-Germain'in de oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.
Menajer, "Nico'yu herkes istedi. Bu kadar büyük kulüplere hayır diyen bir futbolcuya sahip olmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.
ATHLETIC BILBAO'YA SADIK KALDI
Tainta, Nico Williams'ın Aralık 2023'te sözleşmesini yenileme kararına da değindi. İspanyol futbolcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından serbest kalması halinde çok sayıda teklif alabileceğini belirten menajer, oyuncunun Athletic Bilbao'ya bağlılığını vurguladı.
Tainta, "Üç yıllık sözleşme yeniledik. Nico'nun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra serbest kalması halinde neler yaşayabileceğini düşünün. Yüksek bir imza parasıyla bedelsiz ayrılabilirdik ama bunu yapmadık. Oyuncu Athletic'e sadık kaldı." dedi.
Nico Williams'ın ayrılmayı düşündüğünü de aktaran Tainta, Athletic Bilbao'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ve lig şampiyonluğuna ulaşmanın zorluklarının farkında olduklarını ifade etti. Buna rağmen yıldız futbolcu, farklı kulüplerden gelen tekliflerin ardından Bilbao'da kalmayı tercih etti.