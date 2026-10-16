Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Menajeri açıkladı: Nico Williams neden Barça'ya gitmedi?

Nico Williams'ın menajeri Félix Tainta, yıldız futbolcunun 2025 yazında Barcelona'ya transfer olmamasının nedenini açıkladı. Tainta, Katalan ekibinin oyuncunun lisansının çıkarılacağı konusunda güvence vermediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler
Menajeri açıkladı: Nico Williams neden Barça'ya gitmedi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Athletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ın menajeri Félix Tainta, İspanya'da yayın yapan 'Los Fulanos' podcast'ine yaptığı açıklamalarda, 2025 yazında Barcelona ile yürütülen transfer görüşmelerine ilişkin konuştu.

Tainta, genç yıldızın forma giyememe riskini göze almak istemediklerini ve bu nedenle transferden vazgeçtiklerini belirtti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BARCELONA GÜVENCE VERMEDİ"

Barcelona ile yapılan görüşmelerde Athletic Bilbao'yu da süreç hakkında bilgilendirdiğini söyleyen Tainta, transferin gerçekleşmemesinin temel nedeninin forma tescili konusundaki belirsizlik olduğunu dile getirdi.

Tainta, "Bazı güvenceler olmazsa Nico'nun oraya gidip oynayamaması riskini alamazdık. Dünya Kupası'nın olduğu bir dönemdi. Bir futbolcu mesleğini icra etmek zorunda. Ben senin evine mesleğimi yapmak için geliyorum. Senin yaşadığın sorun beni etkilememeli. Bunun beni etkilemeyeceğine dair güvence veremiyorsan fikrimi değiştirmem gerekebilir. Biz de böyle yaptık." ifadelerini kullandı.

PEK ÇOK DEV KULÜP İSTEDİ

Nico Williams'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'nın ardından da birçok kulübün gündemine geldiğini belirten Tainta, Barcelona'nın yanı sıra Arsenal, Bayern Münih, Liverpool ve Paris Saint-Germain'in de oyuncuyla ilgilendiğini söyledi.

Menajer, "Nico'yu herkes istedi. Bu kadar büyük kulüplere hayır diyen bir futbolcuya sahip olmak kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

ATHLETIC BILBAO'YA SADIK KALDI

Tainta, Nico Williams'ın Aralık 2023'te sözleşmesini yenileme kararına da değindi. İspanyol futbolcunun Avrupa Şampiyonası'ndaki performansının ardından serbest kalması halinde çok sayıda teklif alabileceğini belirten menajer, oyuncunun Athletic Bilbao'ya bağlılığını vurguladı.

Tainta, "Üç yıllık sözleşme yeniledik. Nico'nun Avrupa Şampiyonası'ndan sonra serbest kalması halinde neler yaşayabileceğini düşünün. Yüksek bir imza parasıyla bedelsiz ayrılabilirdik ama bunu yapmadık. Oyuncu Athletic'e sadık kaldı." dedi.

Nico Williams'ın ayrılmayı düşündüğünü de aktaran Tainta, Athletic Bilbao'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın ve lig şampiyonluğuna ulaşmanın zorluklarının farkında olduklarını ifade etti. Buna rağmen yıldız futbolcu, farklı kulüplerden gelen tekliflerin ardından Bilbao'da kalmayı tercih etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.