Galatasaray'da Lesley Ugochukwu kararı!

Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması şekillenmeye başladı. Sarı-kırmızılıların sezonun ilk transferi olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu'nun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sabah'ın haberine göre, Burnley'den 1 yıllığına kiralanan Fransız orta saha oyuncusuyla ocak ayında yollar ayrılacak. Torreira ve Lemina'nın alternatifi olmaktan öteye gidemeyen Ugochukwu, şu ana kadar yalnızca 6 karşılaşmada forma giydi.
20 MAÇ ŞARTI DEVREYE GİRMEYECEK
22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun devreye girmesi için Ugochukwu'nun 20 maçta forma giymesi gerekiyor.
Ancak kadro planlamasında kendisine yer bulamayan Fransız futbolcunun, ocak ayına kadar tüm maçlarda görev alması halinde bile toplamda 19 karşılaşmaya ulaşabileceği ifade edildi. Böylece satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.
+4 KONTENJANI BOŞALACAK
Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında da yer açılacak. Sarı-kırmızılıların boşalacak kontenjanı yeni transfer için değerlendirmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın bu doğrultuda eski Trabzonsporlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacağı aktarıldı.
20 MAÇ ŞARTI DEVREYE GİRMEYECEK
22 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde 26,6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonun devreye girmesi için Ugochukwu'nun 20 maçta forma giymesi gerekiyor.
Ancak kadro planlamasında kendisine yer bulamayan Fransız futbolcunun, ocak ayına kadar tüm maçlarda görev alması halinde bile toplamda 19 karşılaşmaya ulaşabileceği ifade edildi. Böylece satın alma opsiyonunun devreye girmesi beklenmiyor.
+4 KONTENJANI BOŞALACAK
Ugochukwu ile devre arasında yolların ayrılması halinde Galatasaray'ın yabancı oyuncu kontenjanında da yer açılacak. Sarı-kırmızılıların boşalacak kontenjanı yeni transfer için değerlendirmesi bekleniyor.
Galatasaray'ın bu doğrultuda eski Trabzonsporlu Oulai için Fiorentina'nın kapısını çalacağı aktarıldı.