Galatasaray, Bruno Fernandes hayaline adım adım yaklaşıyor!

Galatasaray, adım adım hayaline yaklaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz döneminde isteyip alamadığı Bruno Fernandes'i tekrar gözüne kestiren SarıKırmızılılar, İngiltere'de yaşanan krizi fırsata çevirmenin peşinde. Geçen sezon özellikle Abdullah Kavukcu bu transferi çok istemiş ve bizzat görüşmeler yapmıştı.
Ancak Bruno yine o krizli günlerden takımını kurtarıp asist kralı olunca, United'ın da Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla planlar suya düşmüştü. Ancak aradan geçen zaman Manchester United'a iyi gelmedi. İngiliz ekibinin Atletico'ya yenildiği son maç bardağı taşıran damla oldu.
TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Önce stoper Lisandro Martinez yönetimi eleştirdi, ardından Bruno Fernandes de takım arkadaşına destek verip, kulüp yönetimine ağır mesajlar gönderdi. Artık kulübün tarihini övmekten yorulduğunu ve yöneticilerin bir vizyon koyması gerektiğini anlatan Bruno, dakikalar süren eleştirilerin ardından United ile yolları ayırmaya bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat teklifini geri çeviren Bruno Fernandes, ocak ayında bu ayrılığın gerçekleşmesini istiyor.
PARA KAZANMAK İSTİYORLAR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United yönetimi her şeye rağmen 1 yıllık opsiyonu devreye almanın peşinde. Ancak Bruno "Evet" demezse, ocak ayından itibaren 32 yaşındaki oyuncu sezon sonu için istediği kulüple görüşebilecek. Galatasaray Yönetimi de yaz döneminde sıcak ilişkiler kurduğu Fernandes ve menajeriyle sürekli temas halinde. Tek sorun, Barcelona'nın da bu transferi istemesi. Ancak Portekizli futbolcu için bu kadar büyük bir bütçe ayrılması mümkün görünmüyor.
SANE'YE YOL GÖRÜNEBİLİR
Bu durumda ya tecrübeli oyuncunun ocak ayında satışına izin verecekler ya da sezon bittiğinde onu bedavaya kaybedecekler. Kavukcu bu operasyonla yine bizzat ilgileniyor ve Galatasaray'a son yılların en büyük transferlerinden birini yapmayı hedefliyor. Eğer Bruno Fernandes konusunda pozitif bir gelişme yaşanırsa, eldeki yabancılardan birinin gönderilmesi gündeme gelecek. Üstü çizilecek ilk oyuncunun Leroy Sane olabileceği ifade ediliyor.
Ancak Bruno yine o krizli günlerden takımını kurtarıp asist kralı olunca, United'ın da Şampiyonlar Ligi'ne kalmasıyla planlar suya düşmüştü. Ancak aradan geçen zaman Manchester United'a iyi gelmedi. İngiliz ekibinin Atletico'ya yenildiği son maç bardağı taşıran damla oldu.
TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Önce stoper Lisandro Martinez yönetimi eleştirdi, ardından Bruno Fernandes de takım arkadaşına destek verip, kulüp yönetimine ağır mesajlar gönderdi. Artık kulübün tarihini övmekten yorulduğunu ve yöneticilerin bir vizyon koyması gerektiğini anlatan Bruno, dakikalar süren eleştirilerin ardından United ile yolları ayırmaya bir adım daha yaklaştı. Geçtiğimiz haftalarda yeni kontrat teklifini geri çeviren Bruno Fernandes, ocak ayında bu ayrılığın gerçekleşmesini istiyor.
PARA KAZANMAK İSTİYORLAR
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United yönetimi her şeye rağmen 1 yıllık opsiyonu devreye almanın peşinde. Ancak Bruno "Evet" demezse, ocak ayından itibaren 32 yaşındaki oyuncu sezon sonu için istediği kulüple görüşebilecek. Galatasaray Yönetimi de yaz döneminde sıcak ilişkiler kurduğu Fernandes ve menajeriyle sürekli temas halinde. Tek sorun, Barcelona'nın da bu transferi istemesi. Ancak Portekizli futbolcu için bu kadar büyük bir bütçe ayrılması mümkün görünmüyor.
SANE'YE YOL GÖRÜNEBİLİR
Bu durumda ya tecrübeli oyuncunun ocak ayında satışına izin verecekler ya da sezon bittiğinde onu bedavaya kaybedecekler. Kavukcu bu operasyonla yine bizzat ilgileniyor ve Galatasaray'a son yılların en büyük transferlerinden birini yapmayı hedefliyor. Eğer Bruno Fernandes konusunda pozitif bir gelişme yaşanırsa, eldeki yabancılardan birinin gönderilmesi gündeme gelecek. Üstü çizilecek ilk oyuncunun Leroy Sane olabileceği ifade ediliyor.