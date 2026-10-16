Houston Rockets, son hazırlık maçında Oklahoma City Thunder'ı 116-89 mağlup etti. Alperen Şengün, 14 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 blokla galibiyete katkı verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Houston Rockets, 15 Ekim Perşembe günü Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Oklahoma City Thunder'ı 116-89 yenerek hazırlık dönemini farklı bir galibiyetle tamamladı.
İlk çeyreği 27-15 önde kapatan Houston, ikinci yarıda da 62-42'lik üstünlük kurarak sonuca gitti.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 24 dakikada 14 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 blok kaydetti.
Kevin Durant, 16 dakikada 11 sayı üretirken Amen Thompson, 12 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Houston'da kenardan gelen Bogdan Bogdanovic, sekiz üçlük denemesinin beşinde isabet bularak 15 sayı kaydetti.
Tari Eason, ikisi üçlük olmak üzere 7'de 5 saha içi isabetiyle 12 sayı üretirken Reed Sheppard, 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ekledi.
Fred VanVleet ise 29 dakikada top kaybı yapmadan 7 sayı ve 8 asistle mücadele etti.
Takım halinde 34 asist yapan Rockets, yüzde 45,2 saha içi isabetiyle oynadı ve 53 üçlük denemesinin 17'sini sayıya çevirdi.
Thunder'da Jalen Williams, 18 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Shai Gilgeous-Alexander, 12'de 5 saha içi isabeti ve iki üçlükle 17 sayı üretirken Isaiah Hartenstein, 6 sayı ve 8 ribaundla oynadı.
Oklahoma City, dış atışlarda oldukça zorlandı. Thunder, 36 üçlük denemesinin yalnızca beşinde isabet bularak yüzde 13,9'da kaldı.
Konuk ekip, toplamda yüzde 40,9 saha içi isabetiyle oynarken 19 asist üretti.
Houston'ın ilk çeyrekte yakaladığı fark bir ara 18 sayıya çıktı. Ancak ikinci çeyrekte 32 sayı atan Thunder, devre arasına girilirken farkı yediye indirdi: 54-47.
Rockets, ikinci yarıya Bogdanovic'in üçlüğüyle başladı. Sırp oyuncunun bu bölümde art arda bulduğu üç üçlük, farkın yeniden 16 sayıya çıkmasına yardımcı oldu.
Son çeyreğe 79-69 önde giren Houston, bu bölümde rakibine 37-20 üstünlük kurdu.
Sheppard'ın çeyreğin başındaki üçlüğünün ardından yedek oyuncularıyla farkı artırmayı sürdüren Rockets, Bogdanovic'in son bölümdeki iki üçlüğüyle de galibiyeti perçinledi.
Houston, hazırlık dönemini 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlarken Thunder, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyette kaldı.
Gecenin diğer sonucu:
New York Knicks 122-120 Toronto Raptors
İlk çeyreği 27-15 önde kapatan Houston, ikinci yarıda da 62-42'lik üstünlük kurarak sonuca gitti.
Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 24 dakikada 14 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 blok kaydetti.
Kevin Durant, 16 dakikada 11 sayı üretirken Amen Thompson, 12 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle oynadı.
Houston'da kenardan gelen Bogdan Bogdanovic, sekiz üçlük denemesinin beşinde isabet bularak 15 sayı kaydetti.
Tari Eason, ikisi üçlük olmak üzere 7'de 5 saha içi isabetiyle 12 sayı üretirken Reed Sheppard, 11 sayı, 5 ribaund ve 3 asist ekledi.
Fred VanVleet ise 29 dakikada top kaybı yapmadan 7 sayı ve 8 asistle mücadele etti.
Takım halinde 34 asist yapan Rockets, yüzde 45,2 saha içi isabetiyle oynadı ve 53 üçlük denemesinin 17'sini sayıya çevirdi.
Thunder'da Jalen Williams, 18 sayı ve 7 ribaund kaydetti. Shai Gilgeous-Alexander, 12'de 5 saha içi isabeti ve iki üçlükle 17 sayı üretirken Isaiah Hartenstein, 6 sayı ve 8 ribaundla oynadı.
Oklahoma City, dış atışlarda oldukça zorlandı. Thunder, 36 üçlük denemesinin yalnızca beşinde isabet bularak yüzde 13,9'da kaldı.
Konuk ekip, toplamda yüzde 40,9 saha içi isabetiyle oynarken 19 asist üretti.
Houston'ın ilk çeyrekte yakaladığı fark bir ara 18 sayıya çıktı. Ancak ikinci çeyrekte 32 sayı atan Thunder, devre arasına girilirken farkı yediye indirdi: 54-47.
Rockets, ikinci yarıya Bogdanovic'in üçlüğüyle başladı. Sırp oyuncunun bu bölümde art arda bulduğu üç üçlük, farkın yeniden 16 sayıya çıkmasına yardımcı oldu.
Son çeyreğe 79-69 önde giren Houston, bu bölümde rakibine 37-20 üstünlük kurdu.
Sheppard'ın çeyreğin başındaki üçlüğünün ardından yedek oyuncularıyla farkı artırmayı sürdüren Rockets, Bogdanovic'in son bölümdeki iki üçlüğüyle de galibiyeti perçinledi.
Houston, hazırlık dönemini 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle tamamlarken Thunder, 1 galibiyet ve 4 mağlubiyette kaldı.
Gecenin diğer sonucu:
New York Knicks 122-120 Toronto Raptors