İşitme engelli badmintoncular Avrupa başarısının ardından dünya şampiyonasına hazırlanıyor

Eskişehir'de aynı spor kulübünde badmintonla tanışan 4 işitme engelli milli sporcu, Avrupa'da elde ettikleri derecelerin ardından 2027'de düzenlenmesi planlanan Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası'na hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Rakadami Spor Kulübünde yetişen 16 yaşındaki Beren Su Ulus, 14 yaşındaki kardeşi Selen Naz Ulus, 15 yaşındaki Ahmet Said Mahmutoğlu ve 17 yaşındaki Mehmetcan Kösür, Türkiye şampiyonalarında elde ettikleri derecelerin ardından milli takıma seçildi.
Milli sporculardan Beren Su Ulus, Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde ikincilik elde etti. Mehmetcan Kösür ise karışık çiftler kategorisinde Avrupa dördüncüsü oldu.
Dört sporcu, 17-24 Temmuz 2027 tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası için Anadolu Üniversitesi 100. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Antrenörü Kerem Çınar yönetiminde haftanın 5 günü antrenman yapan sporcular, uluslararası organizasyonlarda yeni dereceler elde etmeyi hedefliyor.
- Sporcuların sosyal hayata katılımı da önemseniyor
Antrenör Kerem Çınar, AA muhabirine, işitme engelli sporcularla yaklaşık 4 yıldır badminton branşında çalıştıklarını söyledi.
Velilerle birlikte geçen yıl Rakadami Spor Kulübünü kurduklarını belirten Çınar, kulüpte 74 sporcunun bulunduğunu, bunlardan 24'ünün işitme engelli olduğunu ifade etti.
Çınar, sporcuların farklı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandığını anlatarak, Avrupa Gençlik Oyunları'nda da iki sporcunun derece elde ettiğini belirtti.
Kerem Çınar, yalnızca sportif başarıya odaklanmadıklarını, sporcuların diğer sporcularla birlikte antrenman yaparak sosyal yaşama daha aktif katılmalarını da önemsediklerini dile getirdi.
Beren Su Ulus'un yoğun antrenman programına bağlılığının Avrupa ikinciliğinde etkili olduğunu belirten Çınar, diğer sporcuların da yeni organizasyonlara hazırlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.
- Hedefi dünya şampiyonluğu
Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beren Su Ulus da Avrupa ikinciliğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
İlk kez bu düzeyde bir başarı elde etmenin heyecanını yaşadığını Beren Su Ulus, "Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Hayalim dünya şampiyonu olmak." dedi.
- "Hayalim olimpiyatlara katılmak"
Badmintona yaklaşık 1-1,5 yıl önce başladığını anlatan 17 yaşındaki Mehmetcan Kösür ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.
Ekip olarak dünya şampiyonasına katılmayı düşündüklerini belirten Mehmetcan, "İnşallah dünya şampiyonasında birinci olup ardından olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Benim hayalim olimpiyatlara katılmak." diye konuştu.
Mehmetcan Kösür, antrenmanların olmadığı günlerde de koşarak kondisyonunu geliştirmeye çalıştığına değinerek, milli takımdaki arkadaşlarıyla birlikte yoğun biçimde hazırlandıklarını kaydetti.
- Kız kardeşlerin hayali milli takım formasını giymekti
Beren Su Ulus ve Selen Naz Ulus'un annesi Pakize Altaş da kızlarının başarıya ulaşmak için uzun süre çalıştıklarını söyledi.
Kızlarının daha önce kendi yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları kazandığını ve ardından milli takıma seçildiğini anlatan Altaş, milli takım formasını giymenin aileleri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Altaş, kızlarının milli takım formasını giymesinden duyduğu gururu dile getirerek, "Hayalimiz, Türk bayraklı milli takım formasını giyebilmekti. Üstüne bir de orada, kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak, onun tarifi yoktu." ifadelerini kullandı.
Milli sporculardan Beren Su Ulus, Almanya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Gençlik Oyunları'nda çift kızlar kategorisinde ikincilik elde etti. Mehmetcan Kösür ise karışık çiftler kategorisinde Avrupa dördüncüsü oldu.
Dört sporcu, 17-24 Temmuz 2027 tarihlerinde Litvanya'nın Kaunas kentinde düzenlenmesi planlanan Dünya İşitme Engelliler Badminton Şampiyonası için Anadolu Üniversitesi 100. Yıl Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye İşitme Engelliler Badminton Milli Takımı Antrenörü Kerem Çınar yönetiminde haftanın 5 günü antrenman yapan sporcular, uluslararası organizasyonlarda yeni dereceler elde etmeyi hedefliyor.
- Sporcuların sosyal hayata katılımı da önemseniyor
Antrenör Kerem Çınar, AA muhabirine, işitme engelli sporcularla yaklaşık 4 yıldır badminton branşında çalıştıklarını söyledi.
Velilerle birlikte geçen yıl Rakadami Spor Kulübünü kurduklarını belirten Çınar, kulüpte 74 sporcunun bulunduğunu, bunlardan 24'ünün işitme engelli olduğunu ifade etti.
Çınar, sporcuların farklı yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandığını anlatarak, Avrupa Gençlik Oyunları'nda da iki sporcunun derece elde ettiğini belirtti.
Kerem Çınar, yalnızca sportif başarıya odaklanmadıklarını, sporcuların diğer sporcularla birlikte antrenman yaparak sosyal yaşama daha aktif katılmalarını da önemsediklerini dile getirdi.
Beren Su Ulus'un yoğun antrenman programına bağlılığının Avrupa ikinciliğinde etkili olduğunu belirten Çınar, diğer sporcuların da yeni organizasyonlara hazırlanmayı sürdürdüğünü kaydetti.
- Hedefi dünya şampiyonluğu
Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi 11. sınıf öğrencisi Beren Su Ulus da Avrupa ikinciliğinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi.
İlk kez bu düzeyde bir başarı elde etmenin heyecanını yaşadığını Beren Su Ulus, "Çok mutlu oldum. Çok heyecanlandım. Hayalim dünya şampiyonu olmak." dedi.
- "Hayalim olimpiyatlara katılmak"
Badmintona yaklaşık 1-1,5 yıl önce başladığını anlatan 17 yaşındaki Mehmetcan Kösür ise dünya şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.
Ekip olarak dünya şampiyonasına katılmayı düşündüklerini belirten Mehmetcan, "İnşallah dünya şampiyonasında birinci olup ardından olimpiyatlara gitmeyi hedefliyorum. Benim hayalim olimpiyatlara katılmak." diye konuştu.
Mehmetcan Kösür, antrenmanların olmadığı günlerde de koşarak kondisyonunu geliştirmeye çalıştığına değinerek, milli takımdaki arkadaşlarıyla birlikte yoğun biçimde hazırlandıklarını kaydetti.
- Kız kardeşlerin hayali milli takım formasını giymekti
Beren Su Ulus ve Selen Naz Ulus'un annesi Pakize Altaş da kızlarının başarıya ulaşmak için uzun süre çalıştıklarını söyledi.
Kızlarının daha önce kendi yaş gruplarında Türkiye şampiyonlukları kazandığını ve ardından milli takıma seçildiğini anlatan Altaş, milli takım formasını giymenin aileleri için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.
Altaş, kızlarının milli takım formasını giymesinden duyduğu gururu dile getirerek, "Hayalimiz, Türk bayraklı milli takım formasını giyebilmekti. Üstüne bir de orada, kürsüde bayrağımızı dalgalandırmak, onun tarifi yoktu." ifadelerini kullandı.