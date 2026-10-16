Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle, Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu ise cezaları sebebiyle kadroda yer almadı.
Öte yandan kaleci Günay Güvenç de, kadroya dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina
Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü 16.00'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Öte yandan kaleci Günay Güvenç de, kadroya dahil edilmedi.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:
Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina
Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü 16.00'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.