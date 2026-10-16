Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik

Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-Kırmızılılar'da 4 futbolcu kadroda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 15:17 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 15:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın kamp kadrosunda 4 eksik
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacağı maçın kamp kadrosunu duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle, Lucas Torreira ile Lesley Ugochukwu ise cezaları sebebiyle kadroda yer almadı. 

Öte yandan kaleci Günay Güvenç de, kadroya dahil edilmedi. 

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosu şu şekilde:

Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Aleksey Batrakov, Kazımcan Karataş, Mario Lemina

Galatasaray, 17 Ekim Cumartesi günü 16.00'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.