Stan Van Gundy, Miami Heat'in şampiyonluk iddiasına şüpheyle yaklaştığını belirterek takımın Doğu Konferansı'nda ilk altıya girmesinin bile kendisini şaşırtacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "The Zach Lowe Show" programına katılan Van Gundy, Giannis Antetokounmpo ve Bam Adebayo'nun etrafında kurulan kadroya ilişkin soru işaretleri olduğunu söyledi:
"Miami konusunda birçok insan kadar iyimser değilim.
O oyuncuların etrafına şutörler eklediler. Ama ekledikleri şutörler, savunmada onları ciddi şekilde zayıflatıyor."
Van Gundy, Heat'in Doğu Konferansı'nda ilk altı içinde yer almasının kendisini şaşırtacağını da belirtti.
Antetokounmpo'nun sağlıklı kalıp kalamayacağından şüphe duyduğunu söyleyen tecrübeli yorumcu, "Son birkaç yılda fiziksel olarak ciddi şekilde yıprandı" ifadesini kullandı.
Yunan yıldız, birden fazla ciddi sakatlık yaşadığı 2025-26 sezonunda kariyerinin en düşük rakamı olan 36 maçta forma giymişti.
Van Gundy, geçtiğimiz sezon 20,1 sayı ortalaması yakalayan ve mart ayında bir maçta 83 sayı atarak tarihi bir performans sergileyen Adebayo'nun hücumdaki değerini de sorguladı:
"Andrew Wiggins'in biraz hafife alındığını düşünüyorum ama Bam'in, özellikle hücumda, biraz abartıldığını düşünüyorum.
Bilmiyorum. Bu takıma henüz ikna olmadım."
"Miami konusunda birçok insan kadar iyimser değilim.
O oyuncuların etrafına şutörler eklediler. Ama ekledikleri şutörler, savunmada onları ciddi şekilde zayıflatıyor."
Van Gundy, Heat'in Doğu Konferansı'nda ilk altı içinde yer almasının kendisini şaşırtacağını da belirtti.
Antetokounmpo'nun sağlıklı kalıp kalamayacağından şüphe duyduğunu söyleyen tecrübeli yorumcu, "Son birkaç yılda fiziksel olarak ciddi şekilde yıprandı" ifadesini kullandı.
Yunan yıldız, birden fazla ciddi sakatlık yaşadığı 2025-26 sezonunda kariyerinin en düşük rakamı olan 36 maçta forma giymişti.
Van Gundy, geçtiğimiz sezon 20,1 sayı ortalaması yakalayan ve mart ayında bir maçta 83 sayı atarak tarihi bir performans sergileyen Adebayo'nun hücumdaki değerini de sorguladı:
"Andrew Wiggins'in biraz hafife alındığını düşünüyorum ama Bam'in, özellikle hücumda, biraz abartıldığını düşünüyorum.
Bilmiyorum. Bu takıma henüz ikna olmadım."