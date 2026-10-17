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Metehan Baltacı: "Son dakikada kaybetmek üzdü!"

Galatasaray karşısında son dakikalarda gelen golle mağlup olan Metehan Baltacı, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 18:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Metehan Baltacı: 'Son dakikada kaybetmek üzdü!'
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Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Metehan Baltacı, son dakikalarda gelen mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Takımının ortaya koyduğu mücadeleyi değerlendiren genç futbolcu, hava şartları ve saha zemininin kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

"SON DAKİKADA KAYBETMEK MODU DÜŞÜRÜYOR"

Metehan Baltacı, karşılaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Mutsuzuz. Çok iyi bir mücadele ortaya koyduk. Özellikle son dakikada gol yiyip kaybetmek insanın modunu düşürüyor. Galatasaray hafta içi zor bir maç oynadı. Hafta içi biz iyi çalıştık. Yorgun olacaklardı. Hava şartları ve zemin bize avantaj sağladı. İyi mücadele ettik ama olmadı, iyi savunma yaptık."

"BU TAKIM IŞIK VERİYOR"

Mağlubiyetten ders çıkaracaklarını ifade eden Baltacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapacak bir şey yok. Hatalarımızdan ders alacağız. Daha lig için erken. Daha iyi olacağız. Bu takım ışık veriyor."

"GALATASARAY'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Galatasaray'da birlikte forma giydiği oyuncuları tanımanın avantajına değinen Metehan Baltacı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Tanıdığımız oyuncular, birlikte oynadığımız oyuncular. Futbol olarak onları tahmin ediyorsun, birlikte zaman geçirdiğin için. Onlar için de zor. 20 günde 4-5 maça çıkacaklar. Sakatlıksız güzel bir maç oldu. Herkesi mücadelesinden ötürü tebrik ediyorum. Galatasaray'ın haftaya Şampiyonlar Ligi ve derbi maçları var. Onlara da başarılar diliyorum."

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