Fransa Ligue 1'in 7. haftasında, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi PSG, deplasmanda Strasbourg'u 3-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Meinau Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Strasbourg, 17. dakikada Gio Reyna'nın golüyle öne geçti. PSG, 77. dakikada Illya Zabarnyi ile eşitliği sağlarken 85. dakikada Ousmane Dembele ve 90+3. dakikada Desire Doue'nin golleriyle galibiyete uzandı.
Konuk ekipte Khvicha Kvaratskhelia, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla PSG puanını 11'e yükseltirken Strasbourg, 7 puanda kaldı.
Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, sahasında Lyon'u ağırlayacak. Strasbourg ise Rennes deplasmanına gidecek.
Konuk ekipte Khvicha Kvaratskhelia, bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Bu sonuçla PSG puanını 11'e yükseltirken Strasbourg, 7 puanda kaldı.
Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, sahasında Lyon'u ağırlayacak. Strasbourg ise Rennes deplasmanına gidecek.