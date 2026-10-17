İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi!

Fenerbahçe, ligin 8. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde penaltıyı kullanan Mason Greenwood'un vuruşunda kaleci Paulo Victor topu çıkardı. Dönen topu tamamlayan İrfan Can Kahveci, fileleri havalandırdı.
Ancak VAR incelemesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.
İrfan Can Kahveci, bu kez 47. dakikada ağları havalandırdı ancak gol öncesinde orta sahada N'Golo Kante'nin faulü nedeniyle bu gol VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın uyarısıyla iptal edildi.
Milli oyuncu, 50. dakikada 3. kez ağları havalandırdı ancak bu kez ofsayt bayrağı havaya kalktı.
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN İLK GOLÜ
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 2. GOLÜ
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 3. GOLÜ
Ancak VAR incelemesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.
İrfan Can Kahveci, bu kez 47. dakikada ağları havalandırdı ancak gol öncesinde orta sahada N'Golo Kante'nin faulü nedeniyle bu gol VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın uyarısıyla iptal edildi.
Milli oyuncu, 50. dakikada 3. kez ağları havalandırdı ancak bu kez ofsayt bayrağı havaya kalktı.
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN İLK GOLÜ
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 2. GOLÜ
İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 3. GOLÜ