Dün
BİTTİ
Gençlerbirliği
0
Galatasaray
1
Dün
BİTTİ
Fenerbahçe
3
Alanyaspor
0
Dün
BİTTİ
Erzurumspor
2
Eyüpspor
0
Dün
BİTTİ
Amed Sportif
1
Konyaspor
0
Dün
BİTTİ
Sivasspor
1
Sarıyer
1
Dün
BİTTİ
Bodrum FK
2
Bandırmaspor
1
Dün
BİTTİ
Elversberg
4
Augsburg
3
Dün
BİTTİ
Hamburger SV
1
VfB Stuttgart
0
Dün
BİTTİ
Schalke 04
0
Mainz 05
1
Dün
BİTTİ
Union Berlin
0
B. Dortmund
0
Dün
BİTTİ
Werder Bremen
2
Paderborn
2
Dün
BİTTİ
Bayern Munih
6
RB Leipzig
1
Dün
BİTTİ
Everton
0
Chelsea
2
Dün
BİTTİ
Brentford
1
Liverpool
2
Dün
BİTTİ
Fulham
1
Hull City
0
Dün
BİTTİ
M.City
3
Ipswich Town
2
Dün
BİTTİ
Newcastle
0
Aston Villa
1
Dün
BİTTİ
Espanyol
0
Atletico Madrid
1
Dün
BİTTİ
Villarreal
0
Elche
0
Dün
BİTTİ
Real Betis
2
Barcelona
5
Dün
BİTTİ
Valencia
0
Athletic Bilbao
0
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
Dün
BİTTİ
Venezia
1
SSC Napoli
0
Dün
BİTTİ
Bologna
1
Inter
3
Dün
BİTTİ
Roma
2
Genoa
0
Dün
BİTTİ
Strasbourg
1
PSG
3
Dün
BİTTİ
Lille
1
Brest
1
Dün
BİTTİ
Troyes
1
Lens
3

İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi!

Fenerbahçe-Alanyaspor maçında İrfan Can Kahveci'nin attığı 3 gol geçersiz sayıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 20:21
Haber: Sporx.com
İrfan Can Kahveci'nin 3 golü iptal edildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, ligin 8. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın 16. dakikasında penaltı kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde penaltıyı kullanan Mason Greenwood'un vuruşunda kaleci Paulo Victor topu çıkardı. Dönen topu tamamlayan İrfan Can Kahveci, fileleri havalandırdı.

Ancak VAR incelemesinin ardından İrfan Can Kahveci'nin penaltı vuruşu sırasında ceza sahasına erken girdiği tespit edildi ve gol iptal edildi.

İrfan Can Kahveci, bu kez 47. dakikada ağları havalandırdı ancak gol öncesinde orta sahada N'Golo Kante'nin faulü nedeniyle bu gol VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın uyarısıyla iptal edildi.

Milli oyuncu, 50. dakikada 3. kez ağları havalandırdı ancak bu kez ofsayt bayrağı havaya kalktı.

İRFAN'IN İPTAL EDİLEN İLK GOLÜ



İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 2. GOLÜ



İRFAN'IN İPTAL EDİLEN 3. GOLÜ



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.