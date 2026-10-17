Kerem Aktürkoğlu'nun gol hasreti bitti!

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, gol hasretini sona erdirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Kerem'in golünün ardından sarı-lacivertli oyuncular takım arkadaşlarına koştu. Futbolcular, Kerem'in yaşadığı mutluluğu birlikte kutladı.
Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Vedat Muriqi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
İÇ SAHADA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı dokuz golün sekizini iç sahada kaydetti.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte lig maçlarında oyuna sonradan girerek ikinci kez gol buldu. Kerem, daha önce Nisan 2026'da Beşiktaş karşısında da yedek kulübesinden gelerek fileleri havalandırmıştı.
Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Vedat Muriqi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.
İÇ SAHADA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı dokuz golün sekizini iç sahada kaydetti.
Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte lig maçlarında oyuna sonradan girerek ikinci kez gol buldu. Kerem, daha önce Nisan 2026'da Beşiktaş karşısında da yedek kulübesinden gelerek fileleri havalandırmıştı.