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Kerem Aktürkoğlu'nun gol hasreti bitti!

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Alanyaspor karşısında bu sezonki ilk golünü kaydetti. Sarı-lacivertli futbolcunun sevincine tüm takım arkadaşları ortak oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 20:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 20:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu'nun gol hasreti bitti!
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Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, gol hasretini sona erdirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Kerem'in golünün ardından sarı-lacivertli oyuncular takım arkadaşlarına koştu. Futbolcular, Kerem'in yaşadığı mutluluğu birlikte kutladı.

Kerem Aktürkoğlu, daha sonra Vedat Muriqi'nin attığı golde de asisti yapan isim oldu.

İÇ SAHADA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de attığı dokuz golün sekizini iç sahada kaydetti.

Milli futbolcu, sarı-lacivertli ekipte lig maçlarında oyuna sonradan girerek ikinci kez gol buldu. Kerem, daha önce Nisan 2026'da Beşiktaş karşısında da yedek kulübesinden gelerek fileleri havalandırmıştı.



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