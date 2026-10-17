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Dimitrios Goutas: "En az 1 puanı hak ettik!"

Gençlerbirliği oyuncusu Dimitrios Goutas, Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 18:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dimitrios Goutas: 'En az 1 puanı hak ettik!'
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Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu belirten deneyimli futbolcu, mücadele boyunca gösterdikleri karakterden memnun olduğunu söyledi.

"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"

Dimitrios Goutas, karşılaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Karmaşık duygular içerisindeyim. Hayal kırıklığımız net şekilde var. Memnun olduğum bir şey de var; takım olarak maç boyunca çok iyi karakter gösterdik. En az 1 puanı kesinlikle hak ettik."

"ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"

Kaçırdıkları gol fırsatlarına dikkat çeken Goutas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok fazla pozisyona girdik, atsaydık farklı bir maç olurdu. Büyük takıma karşı bu fırsatları kaçırınca her şey olabiliyor. Büyük hayal kırıklığım var. Çok iyi karakter gösterdiğimiz bir maç oldu."

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