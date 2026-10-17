Dimitrios Goutas: 'En az 1 puanı hak ettik!'

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Dimitrios Goutas, takımının ortaya koyduğu performansı değerlendirdi.
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu belirten deneyimli futbolcu, mücadele boyunca gösterdikleri karakterden memnun olduğunu söyledi.
"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"
Dimitrios Goutas, karşılaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Karmaşık duygular içerisindeyim. Hayal kırıklığımız net şekilde var. Memnun olduğum bir şey de var; takım olarak maç boyunca çok iyi karakter gösterdik. En az 1 puanı kesinlikle hak ettik."
"ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"
Kaçırdıkları gol fırsatlarına dikkat çeken Goutas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok fazla pozisyona girdik, atsaydık farklı bir maç olurdu. Büyük takıma karşı bu fırsatları kaçırınca her şey olabiliyor. Büyük hayal kırıklığım var. Çok iyi karakter gösterdiğimiz bir maç oldu."
Mağlubiyet nedeniyle üzgün olduğunu belirten deneyimli futbolcu, mücadele boyunca gösterdikleri karakterden memnun olduğunu söyledi.
"EN AZ 1 PUANI HAK ETTİK"
Dimitrios Goutas, karşılaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Karmaşık duygular içerisindeyim. Hayal kırıklığımız net şekilde var. Memnun olduğum bir şey de var; takım olarak maç boyunca çok iyi karakter gösterdik. En az 1 puanı kesinlikle hak ettik."
"ÇOK FAZLA POZİSYONA GİRDİK"
Kaçırdıkları gol fırsatlarına dikkat çeken Goutas, sözlerini şöyle tamamladı:
"Çok fazla pozisyona girdik, atsaydık farklı bir maç olurdu. Büyük takıma karşı bu fırsatları kaçırınca her şey olabiliyor. Büyük hayal kırıklığım var. Çok iyi karakter gösterdiğimiz bir maç oldu."