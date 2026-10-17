İngiltere Premier League'de Liverpool, Gtech Community Stadium'da konuk olduğu Brentford'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ev sahibi Brentford, 44. dakikada Keane Lewis-Potter'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.
LIVERPOOL'DAN İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıya daha etkili başlayan Liverpool, aradığı beraberlik golünü 62. dakikada buldu. Florian Wirtz'in asistinde Victor Munoz, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Konuk ekip, 70. dakikada Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Bradley Barcola'nın asistinde fileleri havalandıran İsveçli golcü, Liverpool'u 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Liverpool, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
BRENTFORD 9 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Brentford'da Yegor Yarmoliuk, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90+2. dakikasında ise Vitaly Janelt oyundan atılan ikinci isim oldu.
LIVERPOOL OYUNDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Liverpool, mücadelede yüzde 62 topla oynama oranı yakalarken 19 şut çekti ve bunların 4'ünde isabet sağladı.
Brentford ise yüzde 38 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamlarken 10 şutunun 2'sinde isabet buldu.
Liverpool, aldığı bu galibiyetle ligde önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Liverpool, Premier League'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Brighton'ı konuk ederken, Brentford ise aynı gün Hull City deplasmanına çıkacak.
LIVERPOOL'DAN İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜŞ
İkinci yarıya daha etkili başlayan Liverpool, aradığı beraberlik golünü 62. dakikada buldu. Florian Wirtz'in asistinde Victor Munoz, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Konuk ekip, 70. dakikada Alexander Isak'ın golüyle öne geçti. Bradley Barcola'nın asistinde fileleri havalandıran İsveçli golcü, Liverpool'u 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Kalan bölümde başka gol olmadı ve Liverpool, ilk yarısını geride kapattığı karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
BRENTFORD 9 KİŞİ KALDI
Ev sahibi Brentford'da Yegor Yarmoliuk, 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 90+2. dakikasında ise Vitaly Janelt oyundan atılan ikinci isim oldu.
LIVERPOOL OYUNDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Liverpool, mücadelede yüzde 62 topla oynama oranı yakalarken 19 şut çekti ve bunların 4'ünde isabet sağladı.
Brentford ise yüzde 38 topla oynama oranıyla mücadeleyi tamamlarken 10 şutunun 2'sinde isabet buldu.
Liverpool, aldığı bu galibiyetle ligde önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.
Liverpool, Premier League'in gelecek haftasında 25 Ekim Pazar günü Brighton'ı konuk ederken, Brentford ise aynı gün Hull City deplasmanına çıkacak.