Can Öncü, İspanya'da 3. oldu

Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da Dünya Supersport Şampiyonası'nda 3. olarak podyuma çıkma sevinci yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Supersport Şampiyonası'da sezonun 12. ve sezonun final ayağında hafta sonunun ilk yarışı, Jerez-Angel Nieto Pisti'nde koşuldu.
Jerez'de 17 turluk ilk yarışta damalı bayrağı, Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü sırada geçerek, podyuma çıkmayı başardı.
Yarışı, AS BLU CRU ekibinden İspanyol pilot Albert Arenas birinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.
İspanya'da 32 pilotun start aldığı ilk yarışı milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory ekibi adına 23. sırada bitirdi.
Jerez'de pazar günü şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış, TSİ 15.00'de başlayacak.
Jerez'de 17 turluk ilk yarışta damalı bayrağı, Pata Yamaha Ten Kate Takımı sürücüsü milli motosikletçi Can Öncü, üçüncü sırada geçerek, podyuma çıkmayı başardı.
Yarışı, AS BLU CRU ekibinden İspanyol pilot Albert Arenas birinci sırada, Kawasaki WorldSSP takımından İspanyol Jeremy Alcoba da ikinci sırada tamamladı.
İspanya'da 32 pilotun start aldığı ilk yarışı milli motosikletçilerden Bahattin Sofuoğlu ise QJMOTOR Factory ekibi adına 23. sırada bitirdi.
Jerez'de pazar günü şampiyonanın final ayağındaki 17 turluk son ana yarış, TSİ 15.00'de başlayacak.