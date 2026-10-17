Arda Güler'den hafızlık öğrencilerine imzalı forma

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere imzalı forma hediye etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mengen Müftülüğüne bağlı Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrenciler, milli futbolcunun gönderdiği formalarla sevinç yaşadı.
Arda Güler'in babası Ümit Güler tarafından kursa getirilen formalar, 24 öğrenci ve 6 öğretmene dağıtıldı.
Milli futbolcunun imzalı 15 numaralı Real Madrid formalarını alan öğrenciler, futbolcuya teşekkürlerini iletti.
Müftülük personeli de Arda Güler'e teşekkür ederek, futbolcuya başarılar diledi.
Arda Güler'in babası Ümit Güler tarafından kursa getirilen formalar, 24 öğrenci ve 6 öğretmene dağıtıldı.
Milli futbolcunun imzalı 15 numaralı Real Madrid formalarını alan öğrenciler, futbolcuya teşekkürlerini iletti.
Müftülük personeli de Arda Güler'e teşekkür ederek, futbolcuya başarılar diledi.