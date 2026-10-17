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Thomas Reis'ten Trabzonspor'da bir ilk!

Eylül 2026'da Trabzonspor'un dümenine geçen Thomas Reis, çıktığı ilk 3 maçta elde ettiği 3 galibiyet ve attığı 11 golle kulüp tarihinin en gollü başlangıcını gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 11:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Thomas Reis'ten Trabzonspor'da bir ilk!
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Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Thomas Reis, bordo-mavili kulübün tarihine altın harflerle geçen bir performans sergiliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Göreve geldikten sonra çıktığı ilk 3 resmi maçın tamamını kazanan Alman çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda takımına tam 11 gol attırarak kulüp tarihinde daha önce hiçbir teknik direktörün başaramadığı bir istatistiğe ulaştı.

Karadeniz temsilcisi, Reis yönetimindeki ilk sınavında Süper Lig'de Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti. Bu galibiyetin moraliyle deplasmanda Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor, sahadan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Ligdeki başarılı gidişatını Avrupa'ya da taşıyan Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi mücadelesinde KuPS'u 4-2 mağlup ederek galibiyet serisini taçlandırdı.

Toplamda 3 maçta 3 galibiyet alan, rakip fileleri 11 kez havalandırıp kalesinde sadece 2 gol gören Thomas Reis, hücum futbolu ve kusursuz başlangıcıyla büyük takdir topladı. 53 yaşındaki çalıştırıcı ayrıca kazandığı üç resmi maçın ikisini deplasmanda almayı başararak dış saha fobisine de son verdi. 

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