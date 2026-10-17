Trabzonspor'a Paul Onuachu'dan kötü haber geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KuPS Kuopio maçının 3. dakikasında rakip fileleri havalandırarak Trabzonspor'u üstünlüğe taşıyan Paul Onuachu gol pozisyonunda yaşadığı sakatlık yüzünden 10. dakikada yerini Franculino Dju'ya bırakmıştı. Uyluk adalesinden sakatlanan Nijeryalı golcünün tedavisine başlandı. Onuachu'nun Beşiktaş ile pazartesi akşamı oynanacak dev maça yetişmesinin çok zor olduğu aktarıldı.
Teknik direktör Thomas Reis'ın müsabakada Franculino Dju'ya ilk 11'de forma vereceği ifade edildi.
Trabzonspor'da bu sezon 10 maçta süre bulan Paul Onuachu, 3 kez ağları havalandırdı.
Teknik direktör Thomas Reis'ın müsabakada Franculino Dju'ya ilk 11'de forma vereceği ifade edildi.
Trabzonspor'da bu sezon 10 maçta süre bulan Paul Onuachu, 3 kez ağları havalandırdı.