Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 1-0 kazandı.
İlk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 19 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gençlerbirliği ise 8 puanla 14. sırada konumlandı.
Galatasaray, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille'e konuk olacak. Sarı-Kırmızlılar, 26 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'in 9. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Gençlerbirliği ise Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü Konyaspor'a konuk olacak.
OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasıyla kulübedeki yerini aldı.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında tamamladı. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği deplasmanında takımının başında sahaya çıktı.
OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında elde etti.
2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak tüm kulvarlarda çıktığı 213 maçta 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu nedenle 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu istatistiklere dahil edilmemiştir.
BURUK, GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇINI GALİBİYETLE TAMAMLADI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı. Tecrübeli teknik adam, bu özel karşılaşmada takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonundan itibaren çıktığı 150 lig maçında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 354 gol atarken kalesinde 125 gol gördü.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu nedenle 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu istatistiklere dahil edilmemiştir.
GALATASARAY, BARCELONA MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN MORAL BULDU
Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak Barcelona yenilgisinin ardından moral buldu. Bu sonuçla ligdeki puanını 19'a yükselten Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korudu.
GABRIEL SARA KALEYİ YOKLADI
Karşılaşmanın 2. dakikasında, Galatasaray atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gabriel Sara sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yavaş giden topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etti.
GENÇLERBİRLİĞİ ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 18. dakikasında Gençlerbirliği'nin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Franco Tongya vuruşunu yaptı, savunmadan seken topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
OSIMHEN KAÇIRDI! OFSAYT BAYRAĞI DA KALKTI
Müsabakanın 22. dakikasında Galatasaray atağında Aleksey Batrakov'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
OSIMHEN VURDU, GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASI DİKKATLİ
29. dakikadaki Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Victor Osimhen sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 36. dakikasında Gençlerbirliği gole çok yaklaştı... Davinson Sanchez'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Uçan ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından direğin dibine çarpıp kornere çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ YİNE GOLE YAKLAŞTI
Dakikalar 37'yi gösterirken sağ kanattan kullanılan kornerden gelen ortanın ardından ceza sahasında Thalisson kafayı vurdu, top yandan az farkla auta gitti.
OSIMHEN'İN KAFASINDA İRFAN CAN BAŞARILI
Mücadelenin 39. dakikasında bu kez Galatasaray gole yaklaştı... Sağ kanattan yapılan ortanın ardından arka direkte bulunan Victor Osimhen kafayı vurdu. Yerden sekerek giden topu İrfan Can Eğribayat göğsüyle karşıladı. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
SALİH UÇAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
41. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gouveia'dan pası alan Fıratcan son çizgiden ortasını yaptı. Kale alanı içinde bomboş kalan Salih Uçan'ın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda kendi göğsünden de seken top, direğin üzerinden auta çıktı.
SANE, ÇOK NET FIRSATI HARCADI
Mücadelede 45+1. dakikada bu kez Galatasaray gole yaklaştı... Sağ iç kulvarda topla buluşan Osimhen sağ ayağıyla sert vurdu, arka direğe yönelen topa Sane kayarak dokundu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ ETKİLİ GELDİ
Karşılaşmada 52. dakikada Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Gençlerbirliği sol kanattan etkili geldi. Tongya'nın kale alanı önüne yerden çevirdiği topa bomboş durumdaki Gouveia sol ayağının içiyle gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
İKİ GÜZEL HAREKET
60. dakikada da Galatasaray gole yaklaştı... Sağ kanattan kullanılan kornerde Sara sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı.
SALİH UÇAN YİNE KAÇIRDI
Maçın 66. dakikasında Gençlerbirliği atağında Salih Uçan ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert vurdu, top üstten auta gitti.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Batrakov çaprazda buluştuğu topla penaltı noktasına doğru sokulmak isterken Fıratcan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
OSIMHEN YAN AĞLARA VURDU
Mücadelenin 70. dakikasındaki Galatasaray atağında Osimhen ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.
GALATASARAY'DA İLGİNÇ AN; RAFAEL LEAO
Galatasaray'da maça yedek başlayan Rafael Leao, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Leao, 77. dakikada ise kenara geldi ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.
27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez sonradan oyuna dahil olduğu bir maçta kenara geldi.
DENİZ GÜL ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Dakikalar 88'i göstediğinde sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken top ağlarla buluştu.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, Barcelona maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenildiği maçın ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını tamamlamasıyla Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 150. Süper Lig maçına çıkan Buruk, Barcelona karşılaşmasının ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Buruk; Ismail Jakobs, Rafael Leao, Yunus Akgün ve cezalı Lucas Torreira'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Eryaman Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Sara, Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan ilk 11'le başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Jakobs, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Leao, Renato Nhaga ve Kazımcan Karataş yer aldı.
Dördüncü hafta mücadelesindeki İstanbul Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, Süper Lig'de 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Sakatlığı sonrası Kasımpaşa maçının son bölümünde oynayan Nijeryalı golcü, hafta içinde Barcelona'ya karşı 90 dakika görev yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Lemina da Osimhen gibi ligde 3 maç sonra 11'de maça başladı.
Uruguaylı Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Fransız Lesley Ugochukwu ve sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo ise Ankara'ya getirilmedi.
EV SAHİBİ TAKIMDA SALİH UÇAN İLK KEZ 11'DE
Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, 2-2 biten Amed Sportif Faaliyetler maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
Storck, Abdurrahim Dursun'un yerine 11'de Salih Uçan'ı tercih etti. Beşiktaş'tan başkent ekibine gelen orta saha oyuncusu Salih, kırmızı-siyahlı formayla ilk kez 11'de maça başladı.
Başkent ekibi; İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Dimitrios Goutas, Thalisson, Ousmane Diabate, Salih Uçan, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Franco Tongya ve Pedro Mendes'ten oluşan 11'le sahaya çıktı.
YAĞIŞA RAĞMEN MAÇA İLGİ YOĞUN
Taraftarlar, yağışlı havaya rağmen 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda yapılan maça ilgi gösterdi.
Ligde 4 maçtır kazanamayan başkent ekibinin taraftarları, haftaya lider giren Galatasaray ile oynadıkları zorlu karşılaşmada stadı doldurarak takımlarını destekledi.
Kale arkası tribünlerinden biri, "dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. 5 bin civarında sarı-kırmızılı futbolsever maçı statta izledi.
Öte yandan, gün boyu başkentte etkili olan yağış nedeniyle karşılaşma öncesi saha çizgileri yenilendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.
52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+1 Koita), Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Salih Uçan (Dk. 72 Oğulcan Ülgün), Diabate (Dk. 90+1 Martor), Luis (Dk. 80 Zafer Göktuğ Erdem), Gouveia (Dk. 72 Orakpo), Tongya, Mendes
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Jakobs), Lemina, Sara (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 61 Leao (Dk. 77 Deniz Gül)), Batrakov, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Yunus Akgün), Osimhen
Gol: Dk. 88 Deniz Gül (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 90 Osimhen (Galatasaray)
İlk yarısı 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Deniz Gül kaydetti.
Bu sonuçla birlikte liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 19 puana ulaştı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gençlerbirliği ise 8 puanla 14. sırada konumlandı.
Galatasaray, bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında 21 Ekim Çarşamba günü Lille'e konuk olacak. Sarı-Kırmızlılar, 26 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'in 9. haftasında derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Gençlerbirliği ise Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü Konyaspor'a konuk olacak.
OKAN BURUK KULÜBEYE DÖNDÜ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşılaşmasıyla kulübedeki yerini aldı.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, cezasını Kasımpaşa karşılaşmasında tamamladı. Tecrübeli teknik adam, Gençlerbirliği deplasmanında takımının başında sahaya çıktı.
OKAN BURUK, GALATASARAY'IN BAŞINDAKİ 150. GALİBİYETİNİ ALDI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında elde etti.
2022-2023 sezonunda Galatasaray'ın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü olarak tüm kulvarlarda çıktığı 213 maçta 150 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu nedenle 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu istatistiklere dahil edilmemiştir.
BURUK, GALATASARAY İLE 150. LİG MAÇINI GALİBİYETLE TAMAMLADI
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında 150. Süper Lig maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı. Tecrübeli teknik adam, bu özel karşılaşmada takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı.
Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2022-2023 sezonundan itibaren çıktığı 150 lig maçında 119 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 354 gol atarken kalesinde 125 gol gördü.
Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu nedenle 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu istatistiklere dahil edilmemiştir.
GALATASARAY, BARCELONA MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN MORAL BULDU
Galatasaray, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, zorlu karşılaşmayı 1-0 kazanarak Barcelona yenilgisinin ardından moral buldu. Bu sonuçla ligdeki puanını 19'a yükselten Galatasaray, liderlik koltuğundaki yerini korudu.
GABRIEL SARA KALEYİ YOKLADI
Karşılaşmanın 2. dakikasında, Galatasaray atağında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gabriel Sara sol ayağıyla vuruşunu yaptı, yavaş giden topu kaleci İrfan Can Eğribayat kontrol etti.
GENÇLERBİRLİĞİ ETKİLİ GELDİ
Mücadelenin 18. dakikasında Gençlerbirliği'nin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Franco Tongya vuruşunu yaptı, savunmadan seken topu kaleci Uğurcan kornere çeldi.
OSIMHEN KAÇIRDI! OFSAYT BAYRAĞI DA KALKTI
Müsabakanın 22. dakikasında Galatasaray atağında Aleksey Batrakov'un ara pasıyla savunma arkasına sarkan Victor Osimhen, ceza sahası içi sol çaprazından uzak köşeye doğru sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top yandan az farkla auta gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırıldı.
OSIMHEN VURDU, GENÇLERBİRLİĞİ SAVUNMASI DİKKATLİ
29. dakikadaki Galatasaray hücumunda sağ çaprazdan ceza sahasına giren Victor Osimhen sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, savunmadan seken top kornere çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI
Maçın 36. dakikasında Gençlerbirliği gole çok yaklaştı... Davinson Sanchez'in uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Salih Uçan ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, yan direkten dönen top kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesinin ardından direğin dibine çarpıp kornere çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ YİNE GOLE YAKLAŞTI
Dakikalar 37'yi gösterirken sağ kanattan kullanılan kornerden gelen ortanın ardından ceza sahasında Thalisson kafayı vurdu, top yandan az farkla auta gitti.
OSIMHEN'İN KAFASINDA İRFAN CAN BAŞARILI
Mücadelenin 39. dakikasında bu kez Galatasaray gole yaklaştı... Sağ kanattan yapılan ortanın ardından arka direkte bulunan Victor Osimhen kafayı vurdu. Yerden sekerek giden topu İrfan Can Eğribayat göğsüyle karşıladı. Devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
SALİH UÇAN GOLE ÇOK YAKLAŞTI
41. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gouveia'dan pası alan Fıratcan son çizgiden ortasını yaptı. Kale alanı içinde bomboş kalan Salih Uçan'ın sağ ayağıyla gelişine vuruşunda kendi göğsünden de seken top, direğin üzerinden auta çıktı.
SANE, ÇOK NET FIRSATI HARCADI
Mücadelede 45+1. dakikada bu kez Galatasaray gole yaklaştı... Sağ iç kulvarda topla buluşan Osimhen sağ ayağıyla sert vurdu, arka direğe yönelen topa Sane kayarak dokundu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
GENÇLERBİRLİĞİ ETKİLİ GELDİ
Karşılaşmada 52. dakikada Galatasaray'ın çıkarken kaptırdığı top sonrası savunmayı dengesiz yakalayan Gençlerbirliği sol kanattan etkili geldi. Tongya'nın kale alanı önüne yerden çevirdiği topa bomboş durumdaki Gouveia sol ayağının içiyle gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.
İKİ GÜZEL HAREKET
60. dakikada da Galatasaray gole yaklaştı... Sağ kanattan kullanılan kornerde Sara sol ayağıyla ortaladı, ceza sahasında bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat topu çıkardı.
SALİH UÇAN YİNE KAÇIRDI
Maçın 66. dakikasında Gençlerbirliği atağında Salih Uçan ceza sahası dışından sağ ayağıyla sert vurdu, top üstten auta gitti.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 67. dakikasında Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Batrakov çaprazda buluştuğu topla penaltı noktasına doğru sokulmak isterken Fıratcan'la girdiği mücadelede yerde kaldı. Sarı-Kırmızılılar bu pozisyonda penaltı bekledi ancak oyun devam etti.
OSIMHEN YAN AĞLARA VURDU
Mücadelenin 70. dakikasındaki Galatasaray atağında Osimhen ceza sahası içi sağ çaprazından sağ ayağıyla yakın köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.
GALATASARAY'DA İLGİNÇ AN; RAFAEL LEAO
Galatasaray'da maça yedek başlayan Rafael Leao, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Leao, 77. dakikada ise kenara geldi ve Deniz Gül oyuna dahil oldu.
27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez sonradan oyuna dahil olduğu bir maçta kenara geldi.
DENİZ GÜL ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Dakikalar 88'i göstediğinde sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci İrfan Can Eğribayat'tan seken top ağlarla buluştu.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray, Barcelona maçına göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 yenildiği maçın ardından Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne konuk oldu.
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasını tamamlamasıyla Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini aldı.
Sarı-kırmızılı ekiple 150. Süper Lig maçına çıkan Buruk, Barcelona karşılaşmasının ilk 11'ine göre biri zorunlu 4 değişiklik yaptı.
Buruk; Ismail Jakobs, Rafael Leao, Yunus Akgün ve cezalı Lucas Torreira'nın yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara ve Leroy Sane'yi sahaya sürdü.
Sarı-kırmızılı takım, Eryaman Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Sara, Sane, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'den oluşan ilk 11'le başladı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, El Chadaille Bitshiabu, Jakobs, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Kaan Ayhan, Leao, Renato Nhaga ve Kazımcan Karataş yer aldı.
Dördüncü hafta mücadelesindeki İstanbul Başakşehir maçında sakatlanan Osimhen, Süper Lig'de 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Sakatlığı sonrası Kasımpaşa maçının son bölümünde oynayan Nijeryalı golcü, hafta içinde Barcelona'ya karşı 90 dakika görev yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Lemina da Osimhen gibi ligde 3 maç sonra 11'de maça başladı.
Uruguaylı Torreira'nın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Fransız Lesley Ugochukwu ve sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli Wilfried Singo ise Ankara'ya getirilmedi.
EV SAHİBİ TAKIMDA SALİH UÇAN İLK KEZ 11'DE
Gençlerbirliği'nin Alman teknik direktörü Bernd Storck, 2-2 biten Amed Sportif Faaliyetler maçına göre ilk 11'de bir değişikliğe gitti.
Storck, Abdurrahim Dursun'un yerine 11'de Salih Uçan'ı tercih etti. Beşiktaş'tan başkent ekibine gelen orta saha oyuncusu Salih, kırmızı-siyahlı formayla ilk kez 11'de maça başladı.
Başkent ekibi; İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm, Metehan Baltacı, Dimitrios Goutas, Thalisson, Ousmane Diabate, Salih Uçan, Tiago Gouveia, Rafael Luis, Franco Tongya ve Pedro Mendes'ten oluşan 11'le sahaya çıktı.
YAĞIŞA RAĞMEN MAÇA İLGİ YOĞUN
Taraftarlar, yağışlı havaya rağmen 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda yapılan maça ilgi gösterdi.
Ligde 4 maçtır kazanamayan başkent ekibinin taraftarları, haftaya lider giren Galatasaray ile oynadıkları zorlu karşılaşmada stadı doldurarak takımlarını destekledi.
Kale arkası tribünlerinden biri, "dört büyükler"le yapılan maçlarda olduğu gibi tamamen rakip takım seyircisine açıldı. 5 bin civarında sarı-kırmızılı futbolsever maçı statta izledi.
Öte yandan, gün boyu başkentte etkili olan yağış nedeniyle karşılaşma öncesi saha çizgileri yenilendi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
18. dakikada sol kanatta topla buluşan Tongya'nın vuruşunda, savunmadan seken top kornere gitti.
36. dakikada Gençlerbirliği gole yaklaştı. Sane'nin kaptırdığı pozisyonda sağ kanattan yapılan ortada Salih Uçan defanstan seken topla ceza sahasında buluştu. Salih'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın müdahalesiyle direğe çarparak kornere çıktı.
37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Luis'in ortasında Thalisson'un kale sahasından kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.
39. dakikada Sane'nin ortasında arka direkte Osimhen'in kafa vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can Eğribayat kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41. dakikada sağdan yapılan ortada Salih Uçan, kale önünde istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
45+1. dakikada Osimhen'in çevirdiği topta Batrakov müsait pozisyonda topu auta yolladı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
50. dakikada orta sahadan Eren Elmalı'nın kullandığı serbest vuruşta defansın arkasına sarkan Sallai, ceza sahası içinde topu kaleci İrfan Can Eğribayat'ın üzerine vurdu.
52. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Tongya'nın pasında Gouveia, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
60. dakikada sağdan kullanılan kornerde Osimhen'in kafa vuruşunda, topu İrfan Can Eğribayat kornere çeldi.
62. dakikada defansın arkasına atılan pasla topla buluşan Mendes'in şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
85. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül'ün pasında Batrakov'un vuruşunda, top kaleci İrfan Can Eğribayat'ta kaldı.
88. dakikada konuk ekip öne geçti. Fıratcan Üzüm'ün kaptırdığı topla atağa çıkan Galatasaray'da sağ kanattan ceza sahasına giren Deniz Gül, dar açıdan çektiği şutta top ağlarla buluşturdu: 0-1
Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Murat Altan, Hüseyin Aylak
Gençlerbirliği: İrfan Can Eğribayat, Fıratcan Üzüm (Dk. 90+1 Koita), Metehan Baltacı, Goutas, Thalisson, Salih Uçan (Dk. 72 Oğulcan Ülgün), Diabate (Dk. 90+1 Martor), Luis (Dk. 80 Zafer Göktuğ Erdem), Gouveia (Dk. 72 Orakpo), Tongya, Mendes
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 70 Jakobs), Lemina, Sara (Dk. 61 İlkay Gündoğan), Sane (Dk. 61 Leao (Dk. 77 Deniz Gül)), Batrakov, Barış Alper Yılmaz (Dk. 61 Yunus Akgün), Osimhen
Gol: Dk. 88 Deniz Gül (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 90 Osimhen (Galatasaray)