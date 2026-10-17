Atletico Madrid, Espanyol deplasmanında son dakikada güldü!

La Liga'nın 9. haftasında Espanyol ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RCDE Stadı'nda oynanan mücadelede Atletico Madrid, son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da gol için fırsatlar ararken Atletico Madrid, 89. dakikada Alex Baena'nın kaydettiği golle öne geçti. Kalan bölümde skor değişmedi ve Diego Simeone'nin öğrencileri deplasmanda üç puana uzandı.
BAENA'DAN KRİTİK GOL
Mücadelenin uzun süre golsüz devam etmesinin ardından Atletico Madrid aradığı golü 89. dakikada buldu. Alex Baena'nın kaydettiği gol, konuk ekibe galibiyeti getirdi.
ATLETICO MADRID ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Atletico Madrid, ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaştı. Puanını 22'ye yükselten Madrid temsilcisi, maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Espanyol ise 9 maç sonunda 8 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.
BAENA'DAN KRİTİK GOL
Mücadelenin uzun süre golsüz devam etmesinin ardından Atletico Madrid aradığı golü 89. dakikada buldu. Alex Baena'nın kaydettiği gol, konuk ekibe galibiyeti getirdi.
ATLETICO MADRID ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
Bu sonuçla Atletico Madrid, ligde oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyete ulaştı. Puanını 22'ye yükselten Madrid temsilcisi, maç fazlasıyla lider Barcelona'nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Espanyol ise 9 maç sonunda 8 puanda kaldı ve 12. sırada yer aldı.