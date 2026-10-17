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Galatasaray'da gözler Osimhen'de

Barcelona maçında 90 dakika forma giyen Victor Osimhen'in, G.Birliği deplasmanında da sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor. Nijeryalı bu sezon ligde 6 maçta 6 gol atıp, 3 asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 11:15 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 11:49
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da gözler Osimhen'de
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Victor Osimhen
Victor Osimhen
Galatasaray
Sahada kaldığı süre boyunca büyük bir fark yaratan Victor Osimhen, G.Birliği deplasmanında da sahadaki yerini alacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlığını atlatan ve Barcelona mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıkan Victor Osimhen, 8 kez ofsayta kalarak henüz tam hazır olmadığını gösterdi. Ancak Barış Alper'in sayılmayan golündeki asisti ve yükselişi ile yine kalitesini ortaya koydu.

Avrupa'da üst düzey bir performans sergileyen 27 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de ise rekorları altüst ediyor.

Süper Lig'de forma giydiği son 18 maçın hepsinde skor katkısı yapan 18 gol atarken 8 de asiste imzasını atarak 26 kez tabelanın değişmesini sağladı.

Olağanüstü bir performans sergileyen Osimhen, 33 dakika sahada kaldığı Başakşehir maçında golünü atarken, 13 dakika süre aldığı Kasımpaşa mücadelesinde ise asistini yaptı.

Osimhen'e katkı sağlaması için sadece 10 dakika bile yetiyor. Bugün Osimhen'i kanatlarda Rafael Leao ve Leroy Sane'nin desteklemesi bekleniyor.  

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