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Beşiktaş'ta Murillo'dan 9 yıl sonra bir ilk!

Beşiktaş'ın Hoffenheim karşısında gol atan Amir Murillo, Talisca'dan Aralık 2017'den bu yana Avrupa kupalarında ön elemeler sonrası aşamalarda üst üste iki maçta gol kaydeden ilk siyah-beyazlı oyuncu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 11:59
Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Murillo'dan 9 yıl sonra bir ilk!
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Amir Murillo
Amir Murillo
Beşiktaş
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada ağları havalandıran Amir Murillo, önemli bir başarıya imza attı.

Siyah-beyazlıların ilk golünü kaydeden 30 yaşındaki Panamalı sağ bek, Beşiktaş tarihinde uzun süredir tekrarlanmayan bir istatistiğe ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TALISCA'DAN SONRA İLK İSİM

Amir Murillo, Beşiktaş formasıyla Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında üst üste iki maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Panamalı futbolcu, bu başarıyı Aralık 2017'de gerçekleştiren Anderson Talisca'dan sonra aynı istatistiğe ulaşan ilk siyah-beyazlı isim olarak kayıtlara geçti.

Hoffenheim karşısında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi olan Murillo, Avrupa sahnesindeki performansıyla da dikkat çekti.



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