Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ye imza atan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK'de galibiyetin önemli isimlerinden biri milli futbolcu oldu.
CENGİZ ÜNDER'DEN HARİKA FRİKİK GOLÜ
Karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle beraberliği yakaladı.
Ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen deneyimli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
6 MAÇTA 5 GOLE KATKI!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Çorum FK formasıyla etkili bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, gol ve asist katkılarıyla ön plana çıktı.
Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Cengiz Ünder, böylece Çorum FK formasıyla çıktığı 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.
CENGİZ ÜNDER'DEN HARİKA FRİKİK GOLÜ
Karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle beraberliği yakaladı.
Ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen deneyimli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.
İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
6 MAÇTA 5 GOLE KATKI!
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Çorum FK formasıyla etkili bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, gol ve asist katkılarıyla ön plana çıktı.
Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Cengiz Ünder, böylece Çorum FK formasıyla çıktığı 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.