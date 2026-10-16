Dün
BİTTİ
Arca Çorum
2
Rizespor
1
Dün
BİTTİ
E. Frankfurt
1
FC Köln
0
Dün
BİTTİ
Deportivo
1
Levante
1
Dün
BİTTİ
Frosinone
4
Sassuolo
2
Dün
BİTTİ
Le Mans
0
Toulouse
3
Dün
BİTTİ
SC Heerenveen
4
Excelsior
0
Dün
BİTTİ
Energie Cottbus
1
Nürnberg
1
Dün
BİTTİ
Holstein Kiel
0
Hertha Berlin
0
Dün
BİTTİ
Burnley
1
Wolves
2

Cengiz Ünder, Çorum FK'de yeniden doğdu!

Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ye transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımında etkili performansını sürdürüyor. Çaykur Rizespor karşısında frikikten gol atan milli futbolcu, bu sezon çıktığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Ekim 2026 23:44 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2026 23:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Cengiz Ünder, Çorum FK'de yeniden doğdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Cengiz Ünder
Cengiz Ünder
Arca Çorum
Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den ayrılarak Çorum FK'ye imza atan Cengiz Ünder, yeni takımındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Çorum FK'de galibiyetin önemli isimlerinden biri milli futbolcu oldu.

CENGİZ ÜNDER'DEN HARİKA FRİKİK GOLÜ

Karşılaşmanın 32. dakikasında Qazim Laçi'nin golüyle 1-0 geriye düşen Çorum FK, 38. dakikada Cengiz Ünder'in golüyle beraberliği yakaladı.

Ceza sahasının sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen deneyimli futbolcu, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Çorum FK, 80. dakikada Youssoufa Moukoko'nun kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

6 MAÇTA 5 GOLE KATKI!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Çorum FK formasıyla etkili bir başlangıç yapan Cengiz Ünder, gol ve asist katkılarıyla ön plana çıktı.

Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'de görev aldığı 6 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

Cengiz Ünder, böylece Çorum FK formasıyla çıktığı 6 maçta toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.