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Jose Mourinho'dan Tebas'a cevap: "Tıbbi vaka!"

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendilerini Nazi'ye benzeten La Liga Başkanı Javier Tebas'a, "Tıbbi vaka." diye yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler
Jose Mourinho'dan Tebas'a cevap: 'Tıbbi vaka!'
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, ligde Sevilla ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik adam, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın sözlerine cevap verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tebas, Real Madrid ile ilgili, "Real Madrid yönetimi, bir propaganda orkestrasını yönetiyor ve Real Madrid TV de bu orkestranın baş solistliğini yapıyor. Partitürleri her zaman aynı: ilgi çekici pozisyonları seçmek, haksızlığı tekrarlamak, şüpheyi beslemek ve düşmanları işaret etmek. Bu yöntem, Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Goebbels'in kullandığı propaganda mekanizmalarını anımsatıyor: sistematik tekrar, bir düşman imajı yaratma ve gerçekleri anlatıya tabi kılma. Karşılaştırma, bu propaganda teknikleriyle yapılmaktadır; bir ideolojiyle ya da elbette Real Madrid taraftarlarıyla değil." demişti.

BASIN TOPLANTISINDA CEVAP

Basın toplantısında Javier Tebas'ın bu sözleri hatırlatılan Mourinho, "Tebas'ın sözleri mi? Lütfen bu konuyu açmayın, bu konuda konuşmak istemiyorum." dedi.

Sözlerine devam eden Portekizli teknik adam, "Tek olası mazeret, bunun tıbbi bir vaka olmasıdır; aksi takdirde hiçbir mazeret yoktur! Ligin yurt dışındaki prestiji ve İspanya'nın dünya şampiyonu olduğu düşünüldüğünde, bu konunun sınırlarımızın ötesine yayılmasına izin vermek yerine, burada sınırı tutmaya çalışmamız daha iyi olur." diye konuştu.

VINICIUS'UN CEZASI İÇİN AÇIKLAMA

Jose Mourinho, Villarreal maçının ardından 4 maç ceza alan Vinicius Junior'un cezasına da değindi.

Deneyimli teknik adam, Brezilyalı yıldızın cezası için, "Vinicius 4 maç ceza aldı. Açıkçası daha fazla ceza alacağını düşünmüştüm çünkü gölgelerde saklanan bu insanların, onu daha uzun süre oyundan uzak tutacaklarını düşünmüştüm!" sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISINA ÇIKMADI

Jose Mourinho, ligde geçen hafta oynanan Villarreal maçının ardından ceza alacağı ve bu cezanın El Clasico'ya da etki edeceği gerekçesiyle basın toplantısına katılmamıştı.

Deneyimli teknik adamın, Tebas ile ilgili sözlerinin ardından ceza alıp almayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

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