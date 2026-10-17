Alvaro Morata, kariyerinde kabus yaşıyor!

İspanyol santrfor Alvaro Morata, kariyerinde adeta kabus gibi bir dönem yaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yaz transfer döneminde sürpriz bir kararla Como'dan İspanya 2. Lig takımı Leganes'e transfer olan Morata, İspanyol ekibinde de aradığını bulamadı.
Leganes forması altında henüz gol atamayan 33 yaşındaki futbolcu, son oynanan ve 1-0 kaybedilen Cordoba maçında da kırmızı kart gördü.
28 DAKİKADA KIRMIZI KART
Cordoba maçına yedek başlayan Morata, 63. dakikada oyuna dahil oldu ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAYIS 2025'TEN BU YANA LİG GOLÜ YOK
Leganes'te gol atamayan Morata, son lig golünü ise Türkiye'de oynadığı dönemde Galatasaray'da attı. Galatasaray'dan sonra Como formasını giyen Morata, Como'da tek golünü İtalya Kupası maçında atmıştı.
Morata, mayıs 2025'te Galatasaray'da ligde ağları havalandırdıktan sonra lig maçlarında gol atamadı.
Leganes forması altında henüz gol atamayan 33 yaşındaki futbolcu, son oynanan ve 1-0 kaybedilen Cordoba maçında da kırmızı kart gördü.
28 DAKİKADA KIRMIZI KART
Cordoba maçına yedek başlayan Morata, 63. dakikada oyuna dahil oldu ve 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
MAYIS 2025'TEN BU YANA LİG GOLÜ YOK
Leganes'te gol atamayan Morata, son lig golünü ise Türkiye'de oynadığı dönemde Galatasaray'da attı. Galatasaray'dan sonra Como formasını giyen Morata, Como'da tek golünü İtalya Kupası maçında atmıştı.
Morata, mayıs 2025'te Galatasaray'da ligde ağları havalandırdıktan sonra lig maçlarında gol atamadı.