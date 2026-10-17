Fenerbahçe'de Ederson kaleye kilit vurdu!

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sezon ligde gösterdiği performansla takımına önemli katkı sağlayan Brezilyalı kaleci Ederson, Akdeniz ekibine karşı da başarılı kurtarışlara imza attı.
Ederson 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi.
Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.
Ederson 7 maçta görev alırken, bunların 5'inde gol yemedi.
Sarı-lacivertliler, 4. haftada Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu mücadelenin ardından sırasıyla Gaziantep FK, Eyüpspor, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor karşılaşmalarında rakiplerine gol izni vermedi.