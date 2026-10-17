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Borussia Dortmund, Berlin deplasmanında takıldı!

Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda karşılaştığı Union Berlin ile 0-0 berabere kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 21:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Borussia Dortmund, Berlin deplasmanında takıldı!
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Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund, deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gol sesinin çıkmadığı mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Dortmund, ligdeki yenilmezlik serisini sürdürmesine rağmen üst üste yaşadığı puan kayıplarına bir yenisini ekledi.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Karşılaşmanın ilk bölümünde topa daha fazla sahip olan Borussia Dortmund, rakip kalede etkili pozisyonlar üretmekte zorlandı.

Sert müdahalelerin öne çıktığı mücadelede ilk 35 dakikada 5 sarı kart gösterildi.

İlk yarının son bölümünde Union Berlin'de Kastriot Imeri'nin kullandığı duran topta kaleci Gregor Kobel, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

DORTMUND FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

İkinci yarıda hücumlarını artırmaya çalışan Borussia Dortmund, Julian Ryerson'ın ortasında Maximilian Beier ile gol fırsatı yakaladı ancak Alman futbolcunun vuruşu auta çıktı.

Union Berlin'de Tim Skarke'nin yakaladığı fırsatta da sonuç değişmedi.

Karşılaşmanın son bölümünde Fabio Silva'nın kale önüne gönderdiği topun ardından Mathis Albert'in arka direkte yaptığı kafa vuruşu dışarı gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca mücadele 0-0 sona erdi.

DORTMUND'UN GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla Bundesliga'da 4 galibiyet ve 2 beraberliğe ulaşan Borussia Dortmund, ligdeki yenilmezliğini korudu.

Ancak sarı-siyahlıların tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti 3 maça yükseldi. Dortmund, bu süreçte 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Borussia Dortmund, aldığı 1 puanla maç fazlasıyla Bundesliga'da liderliğe yükseldi.

Union Berlin ise bu sezon ligdeki 5 puanının tamamını sahasında toplarken küme düşme hattından çıkamadı.

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