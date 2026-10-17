Mert Hakan Yandaş'ın büyük hasreti bitti!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, uzun bir aranın ardından yeniden sahaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli futbolcu, karşılaşmanın 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu ve 568 gün sonra sarı lacivertli formayı giydi.
Son olarak 28 Mart 2025'te deplasmanda oynanan Bodrum FK maçında görev yapan Mert Hakan, bu değişiklikle birlikte yaklaşık 19 aylık forma hasretini noktaladı.
"YANIMDA OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Tecrübeli futbolu maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Aileme, kulübe, taraftarımıza, herkese.." ifadelerini kullandı.
Son olarak 28 Mart 2025'te deplasmanda oynanan Bodrum FK maçında görev yapan Mert Hakan, bu değişiklikle birlikte yaklaşık 19 aylık forma hasretini noktaladı.
"YANIMDA OLAN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"
Tecrübeli futbolu maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Bu süreçte yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Aileme, kulübe, taraftarımıza, herkese.." ifadelerini kullandı.