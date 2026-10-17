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Kulüpler Birliği'nden ihale öncesi kapsamlı çalışma

Kulüpler Birliğinden Süper Lig yayıncılığında yeni dönem için kapsamlı çalışma gerçekleştirdi. Maçlarda 25 kameraya kadar ulaşan prodüksiyon altyapısı ve 4K HDR yayın teknolojisinin kullanılması hedefleniyor. Mobil cihaz kullanıcılarına yönelik yapay zeka destekli 9:16 dikey formatta alternatif maç yayınları oluşturulması öneriliyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 16:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kulüpler Birliği'nden ihale öncesi kapsamlı çalışma
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Kulüpler Birliği Vakfı, Trendyol Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesi hazırlıkları kapsamında, maçların yayın ve görüntü kalitesini uluslararası standartlara taşımayı amaçlayan kapsamlı bir teknik çalışma gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan'ın öncülüğünde yürütülen çalışmada, uluslararası liglerin yönetmeliklerinin incelenip Türkiye'ye uyarlandığı aktarıldı. Bu çalışmayla Süper Lig'in yayın kalitesinin artırılması, taraftarların maç izleme deneyiminin iyileştirilmesi ve Türk futbolunun uluslararası yayıncılık alanındaki rekabet gücünün geliştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çağrı İlk tarafından yapılan açıklamada, Avrupa'nın önde gelen 5 futbol liginin yayın prodüksiyon standartları esas alınarak hazırlanan çalışmanın, gelişmiş kamera sistemlerinden 4K HDR yayın teknolojilerine, kesintisiz yayın altyapısından dijital platformlara özel yayın modellerine kadar birçok yeniliği kapsadığı belirtildi.

Derbilerde 25 kamera ve 4K HDR yayın teknolojisi hedefleniyor

Açıklamada, karşılaşmaların önem derecesine göre farklı prodüksiyon kategorilerinin oluşturulmasının önerildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Karşılaşmalarda 25 kameraya kadar ulaşabilen gelişmiş prodüksiyon altyapılarının kullanılması ve yayınların doğrudan Native 4K HDR, 2160p/50 formatında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Üst düzey Süper Lig karşılaşmalarında 18 kameralı Native 4K HDR prodüksiyon, diğer Süper Lig karşılaşmalarında ise 14 kameralı 1080p/50 HDR yayın standardı öngörülüyor. Kamera yerleşimlerinin geliştirilmesiyle saha kenarı, kale arkası, ofsayt çizgisi, ceza sahası ve ters açılardan daha kapsamlı görüntüler sunulmasının planlanıyor. Yüksek kare hızına sahip ağır çekim kameraları ve gelişmiş tekrar sistemleriyle kritik pozisyonların daha fazla açıdan izleyicilere aktarılması hedefleniyor."

Tribün atmosferi ve yayın güvenliği için yeni standartlar

Çalışmada, karşılaşmalardaki ses prodüksiyonunun geliştirilmesine yönelik teknik standartlara da yer verildiği belirtildi.

Gelişmiş saha mikrofonları ve üst düzey karşılaşmalarda 5.1 Surround ses teknolojisinin kullanılmasıyla stadyum atmosferinin izleyicilere daha gerçekçi biçimde ulaştırılmasının amaçlandığı ifade edildi.

Yayınların sürekliliği ve güvenliği kapsamında ise uydu ve fiber altyapılarının yedekli kullanılması, alternatif sinyal iletim sistemlerinin oluşturulması ve yayın ekipmanlarının kesintisiz enerji kaynaklarıyla desteklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Mobil cihazlara özel dikey maç yayını modeli öneriliyor

Açıklamada, geleneksel 16:9 televizyon yayınlarının yanı sıra mobil cihaz kullanıcılarına yönelik 9:16 dikey formatta alternatif maç yayınlarının üretilmesinin önerildiği kaydedildi.

Yapay zeka destekli kamera takibi ve görüntü yönetimi teknolojileriyle desteklenebilecek model sayesinde karşılaşmaların mobil ekranlara özel bir prodüksiyon anlayışıyla sunulmasının hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu modelin özellikle genç taraftarlara ulaşılması, mobil izleme deneyiminin geliştirilmesi ve yayıncı kuruluşlar için yeni dijital içerik ve reklam alanlarının oluşturulması bakımından fırsatlar sunabileceği vurgulandı.

Süper Lig'in uluslararası yayın ve ticari değerinin artırılması amaçlanıyor

Kulüpler Birliği Vakfının yayın prodüksiyon kalitesinin geliştirilmesini Türk futbolunun marka değerini artırmaya yönelik stratejik bir yatırım olarak değerlendirdiği bildirildi.

Gelişmiş yayın teknolojilerinin uluslararası yayıncı kuruluşların ilgisinin artırılması, dijital platformlarda yeni ticari fırsatların geliştirilmesi, sponsorluk görünürlüğünün güçlendirilmesi ve yayın haklarının ekonomik değerinin yükseltilmesi açısından önem taşıdığının altı çizildi.

Hazırlanan çalışmanın yeni dönem yayın ihalesinin teknik şartnamesinin oluşturulmasına katkı sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önceliğimiz Süper Lig karşılaşmalarının yayın kalitesini artırmak, taraftarlara daha nitelikli bir izleme deneyimi sunmak, uluslararası yayıncılık standartlarıyla uyumlu sürdürülebilir bir prodüksiyon modeli oluşturmak ve Türk futbolunun ekonomik değerini güçlendirmektir. Yeni dönem yayın ihalesinin, yalnızca yayın haklarının değerlendirilmesi açısından değil, Süper Lig'in yayıncılık kalitesinde yeni bir dönemin başlangıcı olması açısından da önemli bir fırsat olduğuna inanıyoruz."

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