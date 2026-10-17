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Levent Mercan'dan Ederson'a övgü: "Çok büyük katkısı var!"

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Levent Mercan açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 17 Ekim 2026 21:50
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Levent Mercan'dan Ederson'a övgü: 'Çok büyük katkısı var!'
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Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Levent Mercan, takımının performansını değerlendirdi.

"TAKIM OLARAK ÇOK GÜZEL BİR KARAKTER KOYDUK"

Alanyaspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Levent Mercan, şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz kazandığımız için. Çok iyi oynadık. Maça çok iyi başladık. Biraz düştük ama takım olarak çok güzel bir karakter koyduk. Bu galibiyet için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde zorlu maçlar var, onları kazanırız inşallah."

"EDERSON'UN ÇOK BÜYÜK KATKISI VAR"

Takımın savunma performansına ve kaleci Ederson'un katkısına da değinen Mercan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gol yememek bizim her zaman hedefimiz. İyi iş çıkarıyoruz ligde. Hepimizin payı var, hücum defans... Ederson çok büyük katkısı var son maçlarda bence. Gol yememek çok iyi."

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