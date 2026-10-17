Galatasaray'da ilginç an: Rafael Leao!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile karşılaşan Galatasaray'da ilginç bir olay yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray'da maça yedek başlayan Rafael Leao, 62. dakikada oyuna dahil oldu. Leao, 77. dakikada ise kenara geldi ve yerini Deniz Gül'e bıraktı.
27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez sonradan oyuna dahil olduğu bir maçta kenara geldi.
OKAN BURUK: "SAKATLIK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı sonrası Rafael Leao'nun sakatlandığını açıkladı.
27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez sonradan oyuna dahil olduğu bir maçta kenara geldi.
OKAN BURUK: "SAKATLIK"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı sonrası Rafael Leao'nun sakatlandığını açıkladı.