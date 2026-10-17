İlkay Gündoğan'dan Okan Buruk sorusuna yanıt

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu İlkay Gündoğan, Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "İLK YARI PEK İYİ OYNAYAMADIK"
Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren İlkay Gündoğan, "İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak da kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi." dedi.
"DAHA BASİT, DAHA SAKİN OYNADIK"
İkinci yarıda oyunlarını geliştirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum." ifadelerini kullandı.
"KALECİ HATASI OLSA DA..."
Galibiyeti getiren gole ilişkin konuşan Gündoğan, "Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik." şeklinde konuştu.
"BU MAÇIN DERSLERİNİ ALMAMIZ GEREKİYOR"
İlk yarıdaki eksiklerin üzerinde durmaları gerektiğini vurgulayan İlkay Gündoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci yarıdaki oyunumuzla 3 puanı hak ettiğimizi biliyoruz ama ilk yarıyı ve Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor."
"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"
Daha önce yaptığı açıklama ve Okan Buruk'un bu konudaki sözleri hatırlatılan İlkay Gündoğan, şu yanıtı verdi:
"Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum."
"TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARINA SAYGI GÖSTERİYORUM"
Öncelikle kendi performansını sorguladığını belirten Gündoğan, "Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını değerlendiren İlkay Gündoğan, "İlk yarı pek iyi oynayamadık. İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Bağlantı oyunumuz iyi değildi. Oyunun ortası çok açık kaldı. Bu zeminde her ikinci topu da kazanmak da kolay değil. Sonuçta rakibimiz de iyi." dedi.
"DAHA BASİT, DAHA SAKİN OYNADIK"
İkinci yarıda oyunlarını geliştirdiklerini belirten tecrübeli futbolcu, "İkinci yarı biraz daha basit, daha sakin oynadık. Ben de tecrübemle arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim. Pozisyonu tutup, bağlantı oyunu kurup, iyi paslarla takım arkadaşlarımı beslemek istiyordum." ifadelerini kullandı.
"KALECİ HATASI OLSA DA..."
Galibiyeti getiren gole ilişkin konuşan Gündoğan, "Golü bulduk çok şükür sonunda, kaleci hatası olsa da... Son 25 dakika çok pozisyona girdik. İkinci topları aldık. Baskıyı sürdürdük ve bu golü getirdik." şeklinde konuştu.
"BU MAÇIN DERSLERİNİ ALMAMIZ GEREKİYOR"
İlk yarıdaki eksiklerin üzerinde durmaları gerektiğini vurgulayan İlkay Gündoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"İkinci yarıdaki oyunumuzla 3 puanı hak ettiğimizi biliyoruz ama ilk yarıyı ve Gençlerbirliği'nin girdiği pozisyonları unutmamak, iyi analiz etmek gerekiyor. Her maç zor, her maç mücadele istiyor. 3 puandan mutluyuz ama bu maçın derslerini hızlıca almamız gerekiyor."
"YANLIŞ ANLAŞILMA OLDU"
Daha önce yaptığı açıklama ve Okan Buruk'un bu konudaki sözleri hatırlatılan İlkay Gündoğan, şu yanıtı verdi:
"Yanlış anlaşılma oldu orada. Eğer hazır olmasam, kendimi her idmanda ispatlamasam maç kadrosuna giremem, girmem de yanlıştır. Nerede olursa olsun, deplasmanda evde, her maça giderim, oynamam oynarım. Biz de futbolcuyuz, oynamak isteriz. Uzun süredir vakit alamadım. Moral bozmamaya çalışıyorum."
"TEKNİK DİREKTÖRÜN KARARINA SAYGI GÖSTERİYORUM"
Öncelikle kendi performansını sorguladığını belirten Gündoğan, "Öncelikle her zaman kendim aynaya bakarım. Ondan sonrası teknik direktörün kararı. Buna hep saygı gösteriyorum ama 18 senedir her maça en iyi şekilde hazırlanırım. Takımın bana ihtiyacı olursa seve seve bu kulübe, takım arkadaşlarıma yardımcı olurum." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.