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Kadınlar derbisinde kazanan Beşiktaş!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Tarfin'i 81-69 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 15:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 16:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar derbisinde kazanan Beşiktaş!
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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş BOA, Fenerbahçe Tarfin ile karşılaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 81-69 mağlup etti.

Beşiktaş, bu sonucun ardından ligde 3'te 3 (Bir hafta BAY) yaptı. Fenerbahçe ise ilk mağlubiyetini aldı.

Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan taraf Beşiktaş BOA oldu. Siyah-beyazlı ekip ribauntlarda rakibine üstünlük kurarken, rakip pota altında da etkili oldu. İlk çeyrek Beşiktaş BOA'nın 21-14 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte turnike ve dış atışlarla farkı eritmek istese de Beşiktaş BOA, ilk yarıyı 43-40 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, bu periyotta farkı açarak son bölüme 65-50 önde girdi.

Beşiktaş BOA, karşılaşmanın son çeyreğinde rakibinin farkı eritmesine izin vermeyerek parkeden 81-69 galip ayrıldı.

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonundan bu yana Fenerbahçe karşısında ilk kez galibiyet elde etti.

Bu sonuçla Fenerbahçe Tarfin, ligde ilk kez mağlup olurken Beşiktaş BOA ise üçüncü maçından da galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe Tarfin, Beşiktaş deplasmanında yaşadığı yenilgiyle ligde 40 maç sonra kaybetti. Sarı-lacivertli takım ligdeki son yenilgisini 2024-2025 sezonunda 22 Şubat 2025 tarihinde ÇBK Mersin deplasmanında 72-66'lık skorla yaşamıştı.

Salon: Akatlar Spor Kompleksi

Hakemler: Orkun Yurttaş, Hakan Gerey, Gündoğan Ali Balaban

Beşiktaş BOA: Lazic 2, Simms 7, Meltem Yıldızhan 12, Gizem Başaran Turan, Davis 13, Ayşegül Günay Aladağ 9, Gülşah Duman Bıçakçı 1, İdil Saçalır 7, Alleyne 13, Badiane 17

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 7, Juskaite 8, Alperi Onar 4, Meesseman 16, Zeynep Şevval Gül 6, Olcay Çakır Turgut 6, Geiselsoder 3, Holingsvorth 4, Selen Baş 3, Lacan 12

1. Periyot: 21-14

Devre: 43-40

3. Periyot: 65-50

5 faulle çıkanlar: Dk. 38.54 Ayşegül Günay Aladağ, 39.47 Marieme Badiane (Beşiktaş BOA)

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