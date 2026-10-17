Matteo Guendouzi: 'Hücumda özgüvenimiz var!'

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Matteo Guendouzi, takımının ortaya koyduğu performansı ve son haftalardaki hücum etkinliğini değerlendirdi.
"ÇOK FAZLA TOP KAZANDIK"
Alanyaspor karşısında mücadeleye iyi başladıklarını belirten Guendouzi, şu ifadeleri kullandı:
"Bana göre iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik. İyi bir oyun oynamayı çok istedik. Taraftarlarımızın önünde iyi bir oyun oynamak istedik. Maça iyi başladıktan sonra, agresif bir şekilde oynamayı sürdürdük. Çok fazla top kazandık. Rakip atak yaptığında savunma anlamında orada çok iyi geri kazandık."
"BU GOL, KOLEKTİF MÜCADELENİN ÜRÜNÜ"
Romelu Lukaku'nun kaydettiği golün gelişimini de anlatan Fransız futbolcu, takım arkadaşlarının katkısına dikkat çekti.
Guendouzi, "Öyle bir pozisyonda topu kazandım, Levent'e oynadım ve Levent harika bir orta yaptı. Romelu da güzel bir gol atmış oldu. Bu gol, kollektif becerinin ve mücadelenin ürünü." dedi.
"OFANSİF ANLAMDA ÖZGÜVENİMİZ VAR"
Fenerbahçe'nin ligdeki son maçlarında aldığı sonuçlara değinen Guendouzi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 3 maçımıza bakınca ligde kazandık. Bol gollü galibiyetler elde ediyoruz. Bu kadar gol atmamız güzel. Ofansif anlamda özgüvenimiz var. Amacımız yola bu şekilde devam etmek."
"İLK GOLDEN SONRA MAÇI BİTİRMEK ÖNEMLİ"
Karşılaşmalarda farkı artırmanın önemini vurgulayan Guendouzi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Birinci golü attıktan sonra ikinci golü bulmak çok kritik. Maç 1-0'ken zor geçer. Bugün 2-0'ı da yaptık ve 3. golü de bulduk. Her maçta ilk golü attıktan sonra maçı bitirebilmek gerçekten önemli."
"ÇOK FAZLA TOP KAZANDIK"
Alanyaspor karşısında mücadeleye iyi başladıklarını belirten Guendouzi, şu ifadeleri kullandı:
"Bana göre iyi bir maç çıkardık. Kazanmayı çok istedik. İyi bir oyun oynamayı çok istedik. Taraftarlarımızın önünde iyi bir oyun oynamak istedik. Maça iyi başladıktan sonra, agresif bir şekilde oynamayı sürdürdük. Çok fazla top kazandık. Rakip atak yaptığında savunma anlamında orada çok iyi geri kazandık."
"BU GOL, KOLEKTİF MÜCADELENİN ÜRÜNÜ"
Romelu Lukaku'nun kaydettiği golün gelişimini de anlatan Fransız futbolcu, takım arkadaşlarının katkısına dikkat çekti.
Guendouzi, "Öyle bir pozisyonda topu kazandım, Levent'e oynadım ve Levent harika bir orta yaptı. Romelu da güzel bir gol atmış oldu. Bu gol, kollektif becerinin ve mücadelenin ürünü." dedi.
"OFANSİF ANLAMDA ÖZGÜVENİMİZ VAR"
Fenerbahçe'nin ligdeki son maçlarında aldığı sonuçlara değinen Guendouzi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son 3 maçımıza bakınca ligde kazandık. Bol gollü galibiyetler elde ediyoruz. Bu kadar gol atmamız güzel. Ofansif anlamda özgüvenimiz var. Amacımız yola bu şekilde devam etmek."
"İLK GOLDEN SONRA MAÇI BİTİRMEK ÖNEMLİ"
Karşılaşmalarda farkı artırmanın önemini vurgulayan Guendouzi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Birinci golü attıktan sonra ikinci golü bulmak çok kritik. Maç 1-0'ken zor geçer. Bugün 2-0'ı da yaptık ve 3. golü de bulduk. Her maçta ilk golü attıktan sonra maçı bitirebilmek gerçekten önemli."