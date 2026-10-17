Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip Fenerbahçe, 3-0'lık skorla kazandı.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku, bu sezonki ilk gollerini Alanyaspor karşısında attı.
MERT HAKAN YANDAŞ, 568 GÜN SONRA SAHADA
Karşılaşmanın 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra yeniden forma giydi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 28 Mart 2025'te Fenerbahçe'nin deplasmanda Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada görev almıştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken Alanyaspor, 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown, İsmail Yüksek ve Vedat Muric'i yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Corendon Alanyaspor karşısında kalede Ederson'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise ilk kez Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.
SANTRFORDA TERCİH LUKAKU
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, müsabakaya ilk 11'de başladı.
Sarı-lacivertli takıma transfer döneminin son günlerinde katılan ve uzun süre yedek kalan Lukaku, sadece deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçına 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe ile toplamda 10 maçta görev alan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de tercih edilen Lukaku, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden 11'de görevlendirildi.
ASENSIO KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
Aston Villa maçı için İngiltere'ye götürülen ancak sağlık heyetinin oynamasında sakınca gördüğü Asensio, söz konusu maçta kadrodan çıkarılmıştı.
Corendon Alanyaspor maçı öncesinde gündemi uzun süre meşgul eden Asensio, sağlık durumu nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.
KANTE TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi N'Golo Kante, 1 maç sonra formasına kavuştu.
Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha, sakatlığının geçmesinin ardından Corendon Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı.
LEVENT 10 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'de Levent Mercan, 10 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Levent, son olarak Gençlerbirliği karşısında maça 11'de başlamıştı.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, zorlu müsabakada görev almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Victor bu pozisyonda topu kontrol etti.
40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47 dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
63. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Hagi uzaktan çok sert vurdu, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Hadergjonaj ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunmadan seken top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Kerem ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
74. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Meschack'ta kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, Ederson uzanarak golü önledi.
75. dakikada Alanyaspor savunmasının kullandığı faul atışında meşin yuvarlağı kaleci Victor'dan önce kapan İrfan Can Kahveci, kale sahası önündeki Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak gole engel oldu.
87. dakikada Brown'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kale sahası önündeki Muric'i gördü. Meşin yuvarlağı kontrol eden golcü futbolcu, dönerek vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-0
Stat: Chobani
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent Mercan (Dk. 77 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Oğuz Aydın (Dk. 81 Nene), Lukaku (Dk. 81 Muric)
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 90+1 Maestro), İbrahim Kaya (Dk. 60 Hagi), Hwang (Dk. 60 Meschack), Ruan (Dk. 74 Enes Keskin), Arda Usluoğlu (Dk. 74 Ben Ali)
Goller: Dk. 40 Lukaku, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 87 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 73 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Romelu Lukaku, 71. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 87. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.
KADIKÖY'DE İLKLERİN GECESİ
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu ve Romelu Lukaku, bu sezonki ilk gollerini Alanyaspor karşısında attı.
MERT HAKAN YANDAŞ, 568 GÜN SONRA SAHADA
Karşılaşmanın 77. dakikasında İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna giren Mert Hakan Yandaş, 568 gün sonra yeniden forma giydi. Tecrübeli futbolcu, son olarak 28 Mart 2025'te Fenerbahçe'nin deplasmanda Bodrum FK'yi 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada görev almıştı.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 16'ya yükseltirken Alanyaspor, 12 puanda kaldı.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Fenerbahçe, derbide Galatasaray'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.
İSMAİL KARTAL'IN 11'İ
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları Aston Villa maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Deneyimli çalıştırıcı, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakada Aston Villa maçına ilk 11'de başlattığı Archie Brown, İsmail Yüksek ve Vedat Muric'i yedek soyundururken, bu isimlerin yerine Levent Mercan, N'Golo Kante ve Romelu Lukaku'yu ilk 11'de sahaya sürdü.
Corendon Alanyaspor karşısında kalede Ederson'u oynatan Kartal, savunma dörtlüsünü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Ake ve Levent Mercan'dan oluşturdu. Orta alanda N'Golo Kante ile Matteo Guendouzi görev alırken, hücum hattını Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın oluşturdu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise ilk kez Romelu Lukaku ilk 11'de tercih edildi.
Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Kojo Oppong, Yiğit Efe Demir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene ve Vedat Muric ise yedek soyundu.
SANTRFORDA TERCİH LUKAKU
Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldızı Romelu Lukaku, müsabakaya ilk 11'de başladı.
Sarı-lacivertli takıma transfer döneminin son günlerinde katılan ve uzun süre yedek kalan Lukaku, sadece deplasmanda 0-0 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçına 11'de başlamıştı.
Fenerbahçe ile toplamda 10 maçta görev alan ve bunların sadece 1'inde ilk 11'de tercih edilen Lukaku, Corendon Alanyaspor karşısında yeniden 11'de görevlendirildi.
ASENSIO KADRODA YOK
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer almadı.
Aston Villa maçı için İngiltere'ye götürülen ancak sağlık heyetinin oynamasında sakınca gördüğü Asensio, söz konusu maçta kadrodan çıkarılmıştı.
Corendon Alanyaspor maçı öncesinde gündemi uzun süre meşgul eden Asensio, sağlık durumu nedeniyle Corendon Alanyaspor maçının kadrosuna da alınmadı.
KANTE TAKIMA DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi N'Golo Kante, 1 maç sonra formasına kavuştu.
Dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Aston Villa maçında forma giyemeyen tecrübeli orta saha, sakatlığının geçmesinin ardından Corendon Alanyaspor karşısında maça ilk 11'de başladı.
LEVENT 10 MAÇ SONRA
Fenerbahçe'de Levent Mercan, 10 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.
Sezona iyi bir başlangıç yapan Levent, son olarak Gençlerbirliği karşısında maça 11'de başlamıştı.
2 EKSİK
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Mert Müldür, zorlu müsabakada görev almadı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
13. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Greenwood, kale sahası önündeki Lukaku'ya çıkardı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.
16. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına hareketlenen Levent Mercan, Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltı atışında topun başına Greenwood geçti. Bu futbolcunun vuruşunda, kaleci Victor'dan dönen topu İrfan Can Kahveci ağlara yolladı. Ancak İrfan Can Kahveci'nin atış sırasında ceza sahası içinde olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
31. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, kaleci Victor bu pozisyonda topu kontrol etti.
40. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Guendouzi'nin pasında solda topla buluşan Levent Mercan, kale sahasına hareketlenen Lukaku'ya yerden sert gönderdi. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu ağlara yolladı: 1-0
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47 dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken topu alan Levent Mercan, ön direğe hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Çağdaş Altay, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.
63. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood, sağdan savunmanın arkasına hareketlenen İrfan Can Kahveci'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.
65. dakikada Alanyaspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Hagi uzaktan çok sert vurdu, kaleci Ederson meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.
66. dakikada soldan kazanılan korner atışında Hadergjonaj ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Fatih Aksoy'un kafa vuruşunda, kaleci Ederson meşin yuvarlağı kontrol etti.
71. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun pasında savunmadan seken top yine bu futbolcunun önünde kaldı. Kerem ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
74. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştırdığı top ceza sahası dışındaki Meschack'ta kaldı. Bu futbolcunun gelişine sert şutunda, Ederson uzanarak golü önledi.
75. dakikada Alanyaspor savunmasının kullandığı faul atışında meşin yuvarlağı kaleci Victor'dan önce kapan İrfan Can Kahveci, kale sahası önündeki Oğuz Aydın'a pasını aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, savunma son anda ayak koyarak gole engel oldu.
87. dakikada Brown'ın pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, kale sahası önündeki Muric'i gördü. Meşin yuvarlağı kontrol eden golcü futbolcu, dönerek vuruşuyla fileleri havalandırdı: 3-0
Stat: Chobani
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Samet Çiçek
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Levent Mercan (Dk. 77 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood (Dk. 67 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), Oğuz Aydın (Dk. 81 Nene), Lukaku (Dk. 81 Muric)
Corendon Alanyaspor: Victor, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Makouta, Baran Ali Gezek (Dk. 90+1 Maestro), İbrahim Kaya (Dk. 60 Hagi), Hwang (Dk. 60 Meschack), Ruan (Dk. 74 Enes Keskin), Arda Usluoğlu (Dk. 74 Ben Ali)
Goller: Dk. 40 Lukaku, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 87 Muric (Fenerbahçe)
Sarı kart: Dk. 73 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)