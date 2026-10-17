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Leroy Sane'ye sert eleştiri: "Terbiyesiz şekilde bakıyor!"

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Leroy Sane'nin performansı yine tartışma konusu oldu. Yayıncı kuruluş yorumcusu Emre Aşık, Alman yıldızın saha içindeki mücadelesini sert sözlerle eleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Ekim 2026 18:38 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 18:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Leroy Sane'ye sert eleştiri: 'Terbiyesiz şekilde bakıyor!'
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Leroy Sane
Leroy Sane
Galatasaray
Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada Leroy Sane'nin performansı eleştirilerin odağında yer aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı takımın Alman yıldızı, özellikle top kayıpları sonrasındaki reaksiyonları nedeniyle eleştirildi.

EMRE AŞIK: "TAKIM OYUNCUSUYSAN MÜCADELE EDECEKSİN"

Yayıncı kuruluşta karşılaşmayı değerlendiren eski Galatasaraylı futbolcu Emre Aşık, Leroy Sane'nin saha içindeki tavrına tepki gösterdi.

Aşık, "Leroy Sane kaybettiği topun arkasından bakıyor terbiyesiz şekilde... Olmaz! Takım oyuncusuysan gidip alacaksın, mücadele edeceksin." ifadelerini kullandı.

SANE'NİN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Gençlerbirliği karşısında hücumda beklenen etkiyi yaratamadığı gerekçesiyle eleştirilen Leroy Sane'nin karşılaşmadaki pas istatistikleri de dikkat çekti.

Alman futbolcu, mücadelede 30 pas denemesinin 26'sında isabet sağlayarak yüzde 87'lik pas başarı oranı yakaladı. Rakip yarı sahada 21 pasının 17'sini (%81), kendi yarı sahasında ise 9 pasının tamamını (%100) takım arkadaşlarına ulaştırdı.

Sane, karşılaşmayı 2 kilit pas ve 0,38 beklenen asist (xA) değeriyle tamamlarken, yaptığı 1 ortada isabet sağlayamadı. Alman yıldızın 1 uzun pas denemesi ise isabetli oldu.

İşte Leroy Sane'nin Gençlerbirliği maçı istatistikleri:

-Asist: 0
-Beklenen asist (xA): 0,38
-Kilit pas: 2
-Orta (isabetli): 1 (0)
-İsabetli pas: 26/30 (%87)
-Rakip yarı sahada isabetli pas: 17/21 (%81)
-Kendi yarı sahasında isabetli pas: 9/9 (%100)
-Uzun top (isabetli): 1/1 (%100)

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